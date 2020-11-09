Туменов — о снятии Махачева с боя против дос Аньоса: ничего страшного не произошло

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Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов рассказал, как, по его мнению, снятие Ислама Махачева с боя с Рафаэлем дос Аньосом повлияет на дальнейшую карьеру спортсмена в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFС).
Туменов — о снятии Махачева с боя против дос Аньоса: ничего страшного не произошло
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«Ситуация со следующим поединком Махачева может сложиться по-разному. Ему могут сказать, что у него уже был шанс, а могут дать соперника ещё сильнее, чем дос Аньос. Сейчас очень непростые ситуации: кто-то слетает, кто-то травмируется. У Ислама есть время, ничего страшного не произошло. И если следующий соперник будет менее именитым, чем дос Аньос, то ничего страшного. Я не сталкивался с такой инфекцией, но на восстановление уходит около месяца. Можно восстановиться раньше, но к серьёзным нагрузкам можно подходить только через месяц», — сказал Туменов «Чемпионату». 

Поединок Махачева и дос Аньоса должен был состояться 14 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее Шлеменко заявил, что у Махачева есть свои рычаги давления на UFC через Нурмагомедова.

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