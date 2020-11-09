Шлеменко: у Махачева есть свои рычаги давления на UFC через Нурмагомедова

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал снятие соотечественника Ислама Махачева с главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Vegas 14 с Рафаэлем дос Аньосом из-за инфекции,
Шлеменко: у Махачева есть свои рычаги давления на UFC через Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Есть шанс, что следующим соперником Махачева будет кто-то из топ-5. Здесь нет привязки к выступлениям. Дана Уайт может вообще делать что угодно, это его организация. Другой вопрос — как к этому будут относиться другие бойцы, захотят ли они боя с Махачевым. Мы часто наблюдаем, как бойцы отказываются, то им не подходит соперник или ещё что-либо. Повторюсь, Уайт может делать всё, что угодно, но у Ислама есть свои рычаги давления через Нурмагомедова. Не исключаю лоббирования интересов. Можем ещё вспомнить, как Махачев цеплялся с Макгрегором», — сказал Шлеменко «Чемпионату».

Махачев снялся с боя против дос Аньоса, который должен был состояться 14 ноября, из-за инфекции.

Ранее Нурмагомедов поддержал Махачева после отмены его боя с дос Аньосом.

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