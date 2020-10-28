«Это была работа всей моей жизни»: Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от категорий

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, сместив с первой строчки американца Джона Джонса. Между тем россиянин вернулся в Махачкалу после победы над Джастином Гэтжи и пообщался с представителями прессы. Он рассказал о своих планах и признался, что не жалеет о завершении карьеры.

«Ничего мне не далось просто так»

Во вторник, 27 октября, UFC обновил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Теперь первое место в нём занимает чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и защитивший свой пояс третий раз подряд.

«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые помогли мне прийти к успеху. И конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — прокомментировал достижение Нурмагомедов.

С лидирующей позиции он сместил чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса. После боя с Гэтжи Хабиб объявил о завершении карьеры и попросил промоушен поставить его на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от категорий.

Изначально американец положительно отнёсся к этой просьбе, отметив, что готов уступить своё место, пока не завоюет титул чемпиона в тяжёлом весе. Однако вскоре он заявил, что его достижения куда весомее и именно он — лучший боец.

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На заявление Джонса отреагировал обладатель пояса в средней категории Исраэль Адесанья, занимающий третью строчку в сводном рейтинге. Он опубликовал фото, на котором сравнил своих последних соперников и оппонентов россиянина с противниками американца.

«Бейсболист» Доминик Рейес, бывший средневес «одноногий» Тьягу Сантос и Энтони Смит, просто смешно», — написал Адесанья.

Над Джонсом посмеялся и бывший боец UFC и Bellator Чейл Соннен. Он напомнил о его проблемах с законом и в шутку предположил, что спортсмен делает подобные заявления под воздействием алкоголя.

«Джон, не пиши за рулём. Или за рулём и пьяным. Или за рулём, пьяным и стреляя. Или за рулём, пьяным, стреляя и рыдая в полицейской машине. Или за рулём, пьяным, стреляя, рыдая в полицейской машине и прячась от проверки на наркотики», — написал Соннен.

Величие россиянина поставил под сомнение и его коллега по лёгкому дивизиону Нейт Диаз. По его словам, Нурмагомедов всё же потерпел одно поражение в карьере — когда в 2015 году американец дал ему пощёчину в холле гостиницы в Лас-Вегасе в ходе потасовки между командами бойцов.

В ответ Джош Томсон и Гилберт Бёрнс опубликовали несколько фотографий, на которых Диаз получает удары от других бойцов в октагоне.

«Просто остановись», — добавил Бёрнс.

«Жизнь продолжается»

Между тем Нурмагомедов вернулся на родину из Абу-Даби. В аэропорту Махачкалы его встретили местные чиновники, а также министр физической культуры и спорта Республики Дагестан Магомед Магомедов.

По прибытии Нурмагомедов пообщался с представителями СМИ. Он подчеркнул, что этот бой был для него особенным из-за многочисленных проблем, возникших в ходе подготовки, в том числе из-за болезни и травмы ноги, полученной за несколько недель до турнира. Боец даже всерьёз рассматривал возможность сняться, однако этого не произошло. Он также признался, что не жалеет о решении завершить карьеру.

«Думаю, люди по-разному отреагировали на этот шаг. Конечно, Дана Уайт по-своему воспринял, всё-таки он хотел бы, чтобы я и дальше выступал, деньги зарабатывал. Но я счастлив, что принял такое решение. Считаю, сейчас самое лучшее и подходящее время, чтобы уйти на пике, а это не каждый может. Через год, два или три мне всё равно пришлось бы решаться на это. Я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим. Моя миссия выполнена», — сказал Нурмагомедов.

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Что касается дальнейших планов, то в первую очередь он хотел бы отдохнуть и «осмыслить всё происходящее».

«Жизнь продолжается, наш клуб движется дальше. Ислам Махачев в ноябре в Лас-Вегасе встретится с Рафаэлем дос Аньосом. Это большое событие для всей команды. Отец намекал, что, когда я уйду, на моё место придёт другой чемпион. Такого никогда не было, и повторить это будет тяжело. Хотим, чтобы Ислам выиграл и в Рамадан подрался ещё раз. Тогда он станет безоговорочным претендентом на титул в лёгком весе. В следующем году в сентябре-октябре он должен стоять здесь с поясом», — заявил боец.

В скором времени Нурмагомедову предстоит встреча с Владимиром Путиным, который пригласил его в Кремль. Однако, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, произойдёт это после того, как Нурмагомедов отдохнёт и улучшится эпидемиологическая ситуация.

Подробности подготовки Хабиба и то, насколько непросто ему пришлось, появились лишь после боя. На пресс-конференции Уайт сообщил, что боец получил перелом стопы. Сейчас россиянин подтвердил эту информацию, опубликовав рентгеновский снимок, на котором заметно повреждение пальца левой ноги.

Много вопросов вызвали и результаты взвешивания. На церемонии было заметно, как тяжело россиянину далась сгонка веса, хотя в итоге он показал необходимые 70,3 кг. В то же время известный диетолог ММА Майк Дольче заявил, что сотрудник UFC допустил ошибку и не зафиксировал его реальный вес. Это предположение опроверг бывший боец и коллега Нурмагомедова по AKA Дэниел Кормье. Он заверил, что лично видел, как медицинские и цифровые весы показывали один и тот же результат.

Кроме того, американец раскрыл план чемпиона UFC на бой. Оказалось, он изначально рассчитывал на то, что поединок перейдёт в партер, и собирался применить рычаг локтя, при котором соперник рискует получить перелом, если вовремя не сдастся. Но затем Хабиб узнал, что на турнире будут присутствовать родители Гэтжи, которые ради боя сына впервые покинули США, и выбрал удушающий треугольник.

«Он собирался сделать армбар, но Джастин всю неделю говорил о том, что не собирается стучать (чтобы сдаться. — RT). А Хабиб не хотел причинять ему боль на глазах у родителей. Поэтому он зашёл на треугольник, чтобы просто уложить его спать», — приводит слова Кормье ESPN.

Также экс-чемпион в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях признался, что до последнего не знал о планах Нурмагомедова завершить карьеру, и едва не расплакался, услышав его прощальную речь.

С трогательным посланием к подопечному обратился и его многолетний наставник Хавьер Мендес. Под его руководством он одержал значительную часть своих побед в ММА.

«Ты пришёл в мою жизнь в 2012 году. И теперь ты в ней навсегда. Отношения между тренером и бойцом понятны только им самим. Но весь мир понимает, что значат любовь, уважение и настоящая преданность. Ты, Хабиб, — всё это и даже больше», — написал Мендес в Instahram.