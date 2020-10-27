Нурмагомедов: в следующем году Махачев должен стать чемпионом UFC

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры, высказал мнение о дальнейшей судьбе принадлежащего ему титула.
Нурмагомедов: в следующем году Махачев должен стать чемпионом UFC
  • Reuters

«Наш клуб движется дальше. Ислам Махачев в ноябре в Лас-Вегасе встретится с Рафаэлем дос Аньосом. Это большое событие для всей команды. Отец намекал, что когда я уйду, на моё место придёт другой чемпион. Такого никогда не было, и повторить это будет тяжело. Хотим, чтобы Ислам выиграл и в Рамадан подрался ещё раз. Тогда он станет безоговорочным претендентом на титул в лёгком весе. В следующем году в сентябре-октябре он должен стоять здесь с поясом», — заявил Нурмагомедов по прибытию в Дагестан.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА.

Ранее Нурмагомедов заявил, что выбрал самое подходящее время, чтобы уйти.

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