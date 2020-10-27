Нурмагомедов: я выбрал самое подходящее время, чтобы уйти

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов по возвращении в Россию дал комментарий о своём решении завершить спортивную карьеру.
Нурмагомедов: я выбрал самое подходящее время, чтобы уйти
  • Reuters

«Люди по-разному отреагировали на заявление об уходе. Я считаю, что я выбрал самое подходящее время, чтобы уйти. Я сделал достаточно в этом спорте, чтобы считаться лучшим. Самые ближайшие планы — отдохнуть, всё осмыслить, жизнь продолжается», — приводит пресс-служба правительства Республики Дагестан слова Нурмагомедова, после его прибытия из США.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин собирается встретиться с Нурмагомедовым.

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