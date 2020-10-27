В Кремле сообщили, что Путин собирается встретиться с Нурмагомедовым
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«Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнёт, и когда ситуация эпидемиологическая успокоится, они обязательно встретятся», — приводит слова Пескова РИА Новости.
32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.
Ранее сообщалось, что Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой.