В Кремле сообщили, что Путин собирается встретиться с Нурмагомедовым

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин собирается встретиться с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
В Кремле сообщили, что Путин собирается встретиться с Нурмагомедовым
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнёт, и когда ситуация эпидемиологическая успокоится, они обязательно встретятся», — приводит слова Пескова РИА Новости.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее сообщалось, что Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой.

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