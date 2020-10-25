Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой

Президент России Владимир Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в субботнем бою.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

24 октября Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — поединок с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Сразу же после окончания боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Пресс-служба UFC показала видеозапись ключевого момента титульного поединка между Нурмагомедовым и Гэтжи.