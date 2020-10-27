Нурмагомедов высказался о победе над Гэтжи

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов по возвращении в Россию дал комментарий по поводу своего поединка с американцем Джастином Гэтжи.
Нурмагомедов высказался о победе над Гэтжи
  • © Josh Hedges
  • Gettyimages.ru

«Можно вернуться к разговорам, которые ходили до боя. Все говорили, что поединок с Гэтжи — самое тяжёлое испытание в моей карьере. Но, как обычно после выходит, что кто-то не умеет бороться в партере, кто-то не дотерпел. Такое происходит всегда после моих боёв. Гэтжи бил и ногами, и руками. Но у меня была задача заставлять его выкидывать много ударов, чтобы американец задышал уже в конце первого раунда. Всё прошло по плану за исключением того, что, как мне говорили, я слишком активно шёл вперёд», — заявил Нурмагомедов.

Нурмагомедов победил Гэтжи приёмом «треугольник» во втором раунде и после поединка объявил о завершении карьеры.

В послужном списке Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

Ранее Дэниел Кормье рассказал, что Нурмагомедов решил не причинять боль Гэтжи на глазах его родителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить