Нурмагомедов высказался о победе над Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов по возвращении в Россию дал комментарий по поводу своего поединка с американцем Джастином Гэтжи.

«Можно вернуться к разговорам, которые ходили до боя. Все говорили, что поединок с Гэтжи — самое тяжёлое испытание в моей карьере. Но, как обычно после выходит, что кто-то не умеет бороться в партере, кто-то не дотерпел. Такое происходит всегда после моих боёв. Гэтжи бил и ногами, и руками. Но у меня была задача заставлять его выкидывать много ударов, чтобы американец задышал уже в конце первого раунда. Всё прошло по плану за исключением того, что, как мне говорили, я слишком активно шёл вперёд», — заявил Нурмагомедов.

Нурмагомедов победил Гэтжи приёмом «треугольник» во втором раунде и после поединка объявил о завершении карьеры.

В послужном списке Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

Ранее Дэниел Кормье рассказал, что Нурмагомедов решил не причинять боль Гэтжи на глазах его родителей.