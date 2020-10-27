Тренер Нурмагомедова: отношения между тренером и бойцом в состоянии понять лишь тренер и боец

Короткая ссылка
Хавьер Мендес, тренер объявившего о завершении карьеры российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о взаимоотношениях со своим подопечным.
Тренер Нурмагомедова: отношения между тренером и бойцом в состоянии понять лишь тренер и боец
  • © akajav
  • Instagram

«Ты вошёл в мою жизнь в 2012-м. Теперь ты навсегда в моей жизни. Отношения между тренером и бойцом в состоянии понять лишь тренер и боец. Но любовь, уважение и искреннюю преданность понимает весь мир. И ты, Хабиб, — всё это и даже больше», — написал Мендес в своём Instagram, опубликовав совместное фото с Нурмагомедовым.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее Нурмагомедов показал фото травмы, которую получил перед боем с Гэтжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить