Тренер Нурмагомедова: отношения между тренером и бойцом в состоянии понять лишь тренер и боец
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«Ты вошёл в мою жизнь в 2012-м. Теперь ты навсегда в моей жизни. Отношения между тренером и бойцом в состоянии понять лишь тренер и боец. Но любовь, уважение и искреннюю преданность понимает весь мир. И ты, Хабиб, — всё это и даже больше», — написал Мендес в своём Instagram, опубликовав совместное фото с Нурмагомедовым.
32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.
Ранее Нурмагомедов показал фото травмы, которую получил перед боем с Гэтжи.