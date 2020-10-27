Тренер Нурмагомедова: отношения между тренером и бойцом в состоянии понять лишь тренер и боец

Хавьер Мендес, тренер объявившего о завершении карьеры российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о взаимоотношениях со своим подопечным.

«Ты вошёл в мою жизнь в 2012-м. Теперь ты навсегда в моей жизни. Отношения между тренером и бойцом в состоянии понять лишь тренер и боец. Но любовь, уважение и искреннюю преданность понимает весь мир. И ты, Хабиб, — всё это и даже больше», — написал Мендес в своём Instagram, опубликовав совместное фото с Нурмагомедовым.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее Нурмагомедов показал фото травмы, которую получил перед боем с Гэтжи.