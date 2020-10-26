Идеальная статистика: можно ли считать Нурмагомедова величайшим бойцом в истории UFC

Президент UFC Дана Уайт назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий и величайшим представителем смешанных единоборств в истории. С его мнением согласились комментатор Джо Роган и экс-чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье. О том, может ли ранний уход из спорта помешать россиянину поспорить за это звание, даже несмотря на отсутствие поражений по ходу карьеры, — в материале RT.

UFC 254 в Абу-Даби стал последним из серии турниров на «Бойцовском острове» и одним из главных шоу года в смешанных единоборствах. Хабиб Нурмагомедов практически не заметил сопротивления со стороны американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона в лёгком весе. Однако главным событием вечера стало заявление россиянина о завершении карьеры, которое по-настоящему шокировало ММА-сообщество.

За последние три с половиной месяца об уходе Нурмагомедова из спорта говорили достаточно много, называя одной из главных причин смерть его отца. Сам Хабиб неоднократно подмечал, насколько важную роль тот играл в его жизни, а также тренировочном процессе. Поэтому было очень сложно предсказать, найдёт ли российский боец сил, а главное, мотивацию продолжать выступления. Особенно в свете того, что ещё до ухода из жизни Абдулманапа он неоднократно заявлял о желании повесить перчатки на гвоздь в ближайшие пару лет.

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Таким образом, чисто теоретически можно было предположить, что поединок с Гэтжи станет последним для Нурмагомедова. Учитывая ситуацию в семье, выдающиеся заслуги и скорое достижение критического для выступлений в лёгких весовых категориях возраста, уход мог показаться логичным. Однако отвлекали слова самого бойца о желании выиграть 30 боёв за карьеру. Об этом неоднократно заявляли как сам Хабиб, так и Абдулманап. Поэтому и предполагалось, что россиянин сначала осуществит мечту отца, а уже потом оставит ММА.

Тем не менее, Нурмагомедов вновь удивил всех и объявил об уходе сразу после 29-й победы в карьере. Сложно предсказать, знал ли кто-либо из представителей промоушена об этом решении россиянина, но во время официальной пресс-конференции Дана Уайт выглядел удивлённым и расстроенным. Глава промоушена с трудом находил слова, но тем не менее поддержал решение чемпиона.

За без малого девять лет в UFC Нурмагомедов сумел добиться очень многого. Он одержал 13 побед подряд, завоевал титул чемпиона в лёгком весе, взял верх над будущими и бывшими обладателями поясов, а также над самыми популярными представителями своего вида спорта. В кратчайшие сроки Хабиб стал суперзвездой и одним из самых высокооплачиваемых бойцов в истории смешанных боевых искусств. По этому показателю поспорить с ним может разве что Конор Макгрегор.

Уже сейчас Нурмагомедов является обладателем ряда рекордов среди представителей своей весовой категории, а во вторник наверняка поднимется на первую строчку рейтинга бойцов UFC, вне зависимости от весовой категории (Pound-for-Pound). За всю историю лишь нескольким избранным покорялась подобная планка, а Хабиб может стать тем, кто прервёт более чем годичную гегемонию Джона Джонса.

Кроме того, никому прежде не удавалось выиграть чемпионское звание в Абсолютном бойцовском чемпионате и покинуть промоушен непобеждённым. Андерсон Силва проиграл при попытке провести 11-ю защиту титула, а Жорж Сен-Пьер дважды оступился в самом начале карьеры в UFC. Безупречным послужным список мог бы похвастаться Джонс, но в этом ему помешал судья Стив Мадзагатти. В 2009 году тот фактически лишил его победы над Мэттом Хэммилом и спровоцировал дисквалификацию Джона.

Поэтому неудивительно, что некоторые эксперты уже сейчас называют россиянина величайшим бойцом всех времён. Такое мнение уже высказал комментатор UFC Джо Роган и глава промоушена Дана Уайт, а бывший партнёр Хабиба по American Kickboxing Academy (AKA) Дэниел Кормье заявил, что считает россиянина сильнейшим чемпионом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата. Тем не менее, наверняка найдутся люди, которые не согласятся с подобным положением дел.

Безусловно, Нурмагомедов добился очень многого в смешанных единоборствах и навсегда запомнится как один из самых доминирующих чемпионов в истории, но вряд ли сможет считаться лучшим бойцом в истории UFC. И причина здесь не в том, что Хабиб отказался следовать популярному тренду и гоняться за поясами в нескольких дивизионах, либо делал ставку не на любимые публикой нокауты. Дело исключительно в том, что его пребывание на вершине оказалось слишком недолгим.

Карьера Нурмагомедова началась в сентябре 2008 года и продлилась чуть более 12 лет. При этом первые три года он выступал на национальном уровне, где практически не встречал серьёзной конкуренции. В январе 2012-го он дебютировал в UFC и впоследствии провёл в крупнейшей организации почти девять лет. Правда, два года он восстанавливался после тяжёлых травм колена и за этот период ни разу не заходил в октагон.

Таким образом, реальная продолжительность карьеры Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате составляет чуть менее семи лет. Для сравнения, у всех бойцов, так или иначе претендующих на звание величайшего в истории, этот показатель значительно выше. Сен-Пьер дебютировал в промоушене в 2004 году и активно выступал на протяжении девяти лет, а в 2017-м совершил триумфальное возвращение. Силва пришёл в организацию на два года позже и регулярно дрался вплоть до тяжелейшей травмы в 2013-м, после чего провёл ещё шесть схваток. А Джонс оказался в UFC в августе 2008 и до сих пор считается одним из сильнейших в мире.

Но всех вышеназванных бойцов объединяет не только тот факт, что они долгое время бились под эгидой промоушена, но и делали это против сильнейших представителей своего дивизиона. Все трое в кратчайшие сроки завоевали чемпионские звания, после чего долгое время не отдавали их никому. Те же Джонс и Сен-Пьер по-прежнему не знают поражений в титульных битвах, а Силва уступил дважды.

На данный момент Джонс лидирует в истории UFC по числу побед в титульных боях. Лишь на одну меньше у Сен-Пьера, а в активе Андерсона — 11. В тройку входит ещё и Деметриус Джонсон (13), но «Могучий мышонок» вряд может рассматриваться в числе кандидатов на звание величайшего бойца всех времён. И это при том, что он точно входит в короткий список самых технически развитых и умных спортсменов в истории единоборств. Просто ему не повезло оказаться в наилегчайшем дивизионе, где у него практически не было конкуренции и ярких противостояний.

Подобная статистика лишь подтверждает тот факт, что боец обязан не только взобраться на вершину, но и продержаться на ней долгое время. В противном случае в числе кандидатов на звание величайшего давно бы упоминались Макгрегор, Камару Усман и Исраэль Адесанья. Ирландец стал первым в истории чемпионом в двух весовых категориях, боец нигерийского происхождения уже имеет в активе 11 побед подряд в чемпионате и две успешные защиты пояса. Столько же раз звание отстаивал и новозеландец, правда, к списку его достижений можно отнести и идеальный рекорд (20 — 0).

Однако сейчас ни один из них не в праве на равных соперничать с трио в лице Джонса, Силвы и Сен-Пьера. Макгрегор не провёл ни одной защиты титула, потерпел сокрушительное поражение от Нурмагомедова и лишь трижды появлялся в октагоне за последние четыре года. Усман не может похвастаться отсутствием поражений, а его стиль ведения боя вряд ли можно назвать впечатляющим. Что касается Адесаньи, то ему на данный момент не хватает серьёзной конкуренции и звёздных оппонентов.

Несомненно, по статусу Нурмагомедов более чем заметно превосходит вышеобозначенную тройку и заслуживает включения в пантеон великих. Но чтобы побороться за первое место, возможно, ему необходимо было задержаться в ММА ещё как минимум на три-четыре года. За этот период он вполне мог бы провести пять-шесть защит пояса и снять все вопросы в споре за звание величайшего. 35 побед подряд, успешный реванш с Макгрегором и десять выигранных поединков за титул — подобный послужной список мог бы стать недостижимой планкой для последователей на долгие годы.