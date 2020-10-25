Последний полёт Орла: Нурмагомедов победил Гэтжи на UFC 254 и объявил о завершении карьеры

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи в главном поединке турнира UFC 254 в Абу-Даби. Во втором раунде россиянин перевёл соперника в партер и применил удушающий приём «треугольник». Действующий чемпион в лёгком весе провёл третью успешную защиту титула, а по окончании схватки объявил о завершении спортивной карьеры.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи справедливо считался одним из главных событий 2020 года в мире ММА. Интерес к противостоянию непобеждённого чемпиона и яркого нокаутёра подогревался на протяжении последних нескольких месяцев, а достиг апогея в последнюю неделю перед схваткой. Тем примечательнее, что лишь за этот период долгожданная дуэль не менее двух раз находилась под угрозой и вполне могла и вовсе не состояться.

Всё началось с того, что двоюродный брат чемпиона Умар был госпитализирован в Дубае с подозрением на коронавирус и снялся с UFC 254. Поначалу предполагалось, что тот болен COVID-19, но впоследствии эти предположения не подтвердились. С учётом того, что Нурмагомедов готовился к турниру вместе с ним, заразиться мог и чемпион, но опасения оказались ложными, хотя положительный тест на COVID-19 сдал и менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

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При этом Умар стал уже вторым участником команды Нурмагомедова, лишившимся места в карде шоу. Ранее от него был отцеплен Махачев, ожидавший сражения с экс-чемпионом в лёгком весе Рафаэлем Дос Аньосом. Всё это заставило всерьёз задуматься о том, как подобные события отразятся на эмоциональном состоянии чемпиона. Ранее он признавался, что ему некомфортно выступать на одном турнире с друзьями и братьями, но вряд ли был рад их отсутствию. Особенно это касается Ислама, который и вовсе был вынужден покинуть ОАЭ и отправиться в США для подготовки к будущей схватке.

Однако больше всего интересовало то, каким Хабиб предстанет в первом поединке после смерти своего отца. Не секрет, что Абдулманап Магомедович играл важнейшую роль в карьере сына и фактически являлся его главным тренером и наставником. В его отсутствие чемпиону оставалось полагаться исключительно на себя, что могло оказать на него как позитивный, так и негативный эффект. Нурмагомедов мог либо подойти к этой битве сверхмотивированным и собранным, либо сломаться под грузом ответственности.

Что касается Гэтжи, то складывалось впечатление, что он подходит к этому бою в оптимальном состоянии — как физическом, так и психологическом. На взвешивании американец смотрелся заметно свежее россиянина, да и в целом выглядел более расслабленным. В отличие от Хабиба, он не находился под серьёзным давлением из-за смерти отца и беспроигрышной серии из 28 схваток подряд. По словам Джастина, он прекрасно осознавал, что изначально не должен был находиться в Абу-Даби, поэтому и настраивался воспользоваться предоставившимся ему шансом.

Несмотря на тот факт, что многие эксперты поспешили назвать Гэтжи самым опасным соперником в карьере Нурмагомедова, мало кто из них отдавал должное его навыкам в грэпплинге. Большинство специалистов выражали уверенность, что если Хабиб сумеет перевести Джастина на настил, то дуэль может завершиться в самые кратчайшие сроки. При этом мастерство в стойке оценивалось крайне высоко. По словам экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, американцу было достаточно одного хорошего попадания, чтобы нанести первое поражение россиянину.

Тем более неожиданным получились первые минуты поединка. Наверняка многие ожидали, что Нурмагомедов постарается максимально обезопасить себя от тяжёлых ударов Гэтжи и сразу же затянуть того в партер. Но Хабиб решил работать в стойке и бесстрашно вступал в размены с оппонентом. Не сказать, чтобы в них россиянин чувствовал себя комфортно, но и серьёзных проблем не испытывал. Он здорово работал джебом и раз за разом заставлял претендента отступать.

Тем не менее иногда атакующая манера ведения боя выходила Нурмагомедову боком. На исходе второй минуты он время от времени чересчур увлекался наступлением и поэтому позволил Гэтжи несколько раз поймать себя на встречном движении. Особенно опасными стали фирменный лоу-кик правой ногой и правый же оверхенд. После этого Хабиб впервые постарался провести тейкдаун, но безуспешно.

К концу пятиминутки у Гэтжи стали чаще проходить удары, но вместе с этим в его движениях стала всё более заметна усталость. Он серьёзно замедлился и всё чаще отходил к сетке, чего не мог не заметить чемпион. Нурмагомедов мгновенно исполнил проход в ноги и перевёл визави на настил, а уже затем подтвердил, что Джастин неспособен соперничать с ним грэпплинге. За считаные секунды он перешёл в фулл-маунт (доминирующее положение сверху) и попытался провести рычаг локтя, однако американца спас гонг.

В перерыве в команде Гэтжи не выражали обеспокоенности положением вещей в октагоне и требовали от бойца следовать заданному курсу. Его наставник Тревор Уиттман особенно отметил, что Джастину необходимо продолжать использовать фирменные лоу-кики, чтобы окончательно лишить Хабиба возможности передвигаться по октагону. Это он и сделал, за первые несколько секунд дважды нащупав бедро россиянина. После одного из таких попаданий Нурмагомедов неудачно оступился, что лишь подтвердило слова наставника.

Гэтжи решил придерживаться плана и спустя несколько секунд вновь пробил по левой ноге Нурмагомедова, но тот использовал это, чтобы вновь затянуть оппонента в партер. Вновь последовал молниеносный проход в фулл-маунт, но на этот раз Хабиб провёл не армбар, а «треугольник». Джастин отчаянно сопротивлялся, но оказался бессилен. В итоге американец не успел постучать и потерял сознание, что спустя несколько секунд заметил рефери Джейсон Херцог. Сам же россиянин высвободил визави из захвата, после чего опустился на колени в центре октагона и заплакал.

Нурмагомедов одержал 29-ю победу подряд в карьере, 13 из которых — под эгидой крупнейшего ММА-промоушена планеты. Также он повторил рекорд по числу успешных защит титула в лёгком весе, выигранных боёв за пояс и продолжительности успешной серии в дивизионе до 70 кг. Однако главное событие вечера произошло уже после официального объявления триумфатора, когда Хабиб заявил о решении уйти из спорта.

«Хочу сказать, что это мой последний бой в UFC. Это был первый раз, когда я дрался без отца. Перед поединком с Джастином я поговорил с мамой. Она не хотела, чтобы я бился без него. Я пообещал, что это будет мой последний бой. И я должен сдержать слово. Теперь хочу от UFC только одного — чтобы во вторник они поставили меня на первое место в рейтинге pound-for-Pound», — заявил Нурмагомедов.