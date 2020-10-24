Рахмонов болевым приёмом победил Оливейру на турнире UFC 254

Казахстанский боец смешанного стиля Шавкат Рахмонов одолел бразильца Алекса Оливейру на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

В первом раунде представитель Казахстана провёл болевой приём гильотина, в результате которого Оливейра сдался.

Для Рахмонова эта победа стала 14-й в MMA. При этом он ещё ни разу не проигрывал.

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT будет вести текстовую трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что россиянка Лиана Джоджуа техническим нокаутом проиграла американке Миранде Маверик на UFC 254.