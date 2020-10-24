Россиянка Джоджуа техническим нокаутом проиграла американке Маверик на UFC 254
- @LikaJojua
Россиянка проиграла техническим нокаутом. Поединок был остановлен по решению врачей после первого раунда.
Для Джоджуа это поражение стало четвёртым при восьми победах в MMA. Маверик одержала десятую победу в карьере при двух поражениях.
Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT будет вести текстовую трансляцию боя.
Ранее сообщалось, что Александр Яковлев уступил Йоэлю Альваресу на UFC 254.