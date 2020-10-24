Яковлев уступил Альваресу на UFC 254
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В первом раунде Альварес провёл болевой приём на руке — армбар, после которого Яковлев сдался.
Для испанского бойца эта победа стала 18-й при двух проигрышах. Яковлев потерпел десятое поражение в карьере.
Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT будет вести текстовую трансляцию боя.
Ранее сообщалось, что Ислам Махачев встретится с Рафаэлем дос Аньосом 14 ноября.