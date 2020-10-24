Нурмагомедов победил Гэтжи болевым приёмом и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи.

Поединок прошёл в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби на «Бойцовском острове». Российский боец провёл удушающий приём во втором раунде, а Гэтжи сдался.

Для Нурмагомедова это четвёртая успешная защита титула в UFC.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

Ранее Роберт Уиттакер одолел Джареда Каннонье на турнире UFC 254.