Нурмагомедов победил Гэтжи болевым приёмом и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе
- Reuters
Поединок прошёл в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби на «Бойцовском острове». Российский боец провёл удушающий приём во втором раунде, а Гэтжи сдался.
Для Нурмагомедова это четвёртая успешная защита титула в UFC.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.
Ранее Роберт Уиттакер одолел Джареда Каннонье на турнире UFC 254.