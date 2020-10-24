Уиттакер одолел Каннонье на турнире UFC 254
Поединок продлился все три раунда и завершился в пользу австралийского бойца единогласным решением судей.
Для Уиттакера эта победа стала 23-й при пяти поражениях в MMA. Каннонье, на счету которого 13 побед, в пятый раз в карьере проиграл бой.
Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.
Ранее Александр Волков нокаутировал Уолта Харриса на турнире UFC 254.