Уиттакер одолел Каннонье на турнире UFC 254

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер победил американца Джареда Каннонье на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Поединок продлился все три раунда и завершился в пользу австралийского бойца единогласным решением судей.

Для Уиттакера эта победа стала 23-й при пяти поражениях в MMA. Каннонье, на счету которого 13 побед, в пятый раз в карьере проиграл бой.

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Александр Волков нокаутировал Уолта Харриса на турнире UFC 254.