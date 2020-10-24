Уиттакер одолел Каннонье на турнире UFC 254

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер победил американца Джареда Каннонье на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Поединок продлился все три раунда и завершился в пользу австралийского бойца единогласным решением судей.

Для Уиттакера эта победа стала 23-й при пяти поражениях в MMA. Каннонье, на счету которого 13 побед, в пятый раз в карьере проиграл бой. 

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Александр Волков нокаутировал Уолта Харриса на турнире UFC 254.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить