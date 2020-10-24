Волков нокаутировал Харриса на турнире UFC 254

Российский боец смешанного стиля Александр Волков досрочно одолел американца Уолта Харриса на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Во втором раунде россиянин нанёс точный удар в солнечное сплетение, а затем добил соперника. Таким образом, Волков одержал победу техническим нокаутом.

Для российского бойца эта победа стала 32-й при восьми поражениях в MMA. Харрис потерпел девятое поражение в карьере при 13 выигранных боях.

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Филипп Хоуз нокаутировал Джейкоба Малкуна за 19 секунд на UFC 254.