Хоуз нокаутировал Малкуна за 19 секунд на UFC 254

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Американец Филипп Хоуз одержал победу нокаутом над австралийцем Джейкобом Малкуном на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
Хоуз нокаутировал Малкуна за 19 секунд на UFC 254
  • Reuters

Бой завершился на 19-й секунде первого раунда, когда Хоуз отправил своего оппонента в нокаут.

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что Шакирова досрочно проиграла Мёрфи на турнире UFC 254.

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