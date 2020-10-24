Хоуз нокаутировал Малкуна за 19 секунд на UFC 254

Американец Филипп Хоуз одержал победу нокаутом над австралийцем Джейкобом Малкуном на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Reuters

Бой завершился на 19-й секунде первого раунда, когда Хоуз отправил своего оппонента в нокаут. 👊 WENT TO WORK 👊



An incredible debut for @PhillipHawes5!



[ #UFC254 on ESPN+ PPV: https://t.co/QRo69oxI0h ] pic.twitter.com/WotQqCABnO — UFC (@ufc) October 24, 2020 Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя. Ранее сообщалось, что Шакирова досрочно проиграла Мёрфи на турнире UFC 254.