Хоуз нокаутировал Малкуна за 19 секунд на UFC 254
- Reuters
Бой завершился на 19-й секунде первого раунда, когда Хоуз отправил своего оппонента в нокаут.
👊 WENT TO WORK 👊— UFC (@ufc) October 24, 2020
An incredible debut for @PhillipHawes5!
[ #UFC254 on ESPN+ PPV: https://t.co/QRo69oxI0h ] pic.twitter.com/WotQqCABnO
Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.
Ранее сообщалось, что Шакирова досрочно проиграла Мёрфи на турнире UFC 254.