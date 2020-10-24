Шакирова досрочно проиграла Мёрфи на турнире UFC 254
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Шакирова проиграла во втором раунде поединка после удушающего приёма сзади от Мёрфи.
Для Шакировой это второе поражение в карьере при восьми победах. Мёрфи выиграла 14-й бой в карьере.
Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.
Ранее сообщалось, что Магомед Анкалаев одержал пятую подряд победу в UFC.