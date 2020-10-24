Анкалаев одержал пятую подряд победу в UFC

Российский боец полутяжёлой весовой категории Магомед Анкалаев продлил свою победную серию в UFC.

Победа над молдавским бойцом Ионом Куцелабой на турнире UFC 254 в Абу-Даби стала для 28-летнего россиянина пятой подряд, что является самой продолжительной серией побед в полутяжёлом дивизионе UFC на данный момент.

Для Анкалаева в общей сложности это 14-я победа в профессиональной карьере при одном поражении.

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Анкалаев заявил, что давно хотел поставить точку в противостоянии с Куцелабой.