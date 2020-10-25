«Это был мой последний бой»: Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на UFC 254

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Сергей Стариков
В Абу-Даби завершился турнир UFC 254, в главном поединке которого Хабиб Нурмагомедов взял верх над Джастином Гэтжи и успешно провёл третью защиту титула в лёгком весе. Россиянин выиграл сдачей во втором раунде и одержал 29-ю победу в карьере. По окончании боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.
Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на UFC 254
  • © Michael Reaves/Getty Images
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  • 25 октября 2020

    Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере и объявил, что этот поединок стал для него последним.

     На этом RT завершает текстовую трансляцию турнира UFC 254. До скорого!

  • 24 октября 2020

    «Спасибо всей моей команде, Хавьеру Мендесу. Очень сильно люблю его. Хочу сказать, что это был мой последний бой в карьере. Мама просила меня не драться без отца», — заявил Нурмагомедов после боя.

  • Феноменальная победа россиянина. Нурмагомедов не смог сдержать слёз после очередного успеха. Несомненно, подготовка к этому бою далась ему очень тяжело. Тем не менее он справился и провёл третью защиту титула в лёгком весе. 

  • А вот и конец! Хабиб Нурмагомедов вновь провёл тейкдаун, с ходу забрался в маунт и набросил треугольник. Гэтжи пытался постучать, но не успел и потерял сознание. 29-я победа в карьере россиянина!

  • Мощнейший лоу-кик в исполнении Гэтжи. Нурмагомедов уже начинает немного хромать. Это очень опасно. 

  • Второй раунд. Нурмагомедов работает первым номером, но Гэтжи мощно отвечает. Джебы активно использует россиянин и заставляет соперника отступать.

  • Нурмагомедов за считаные секунды перешёл в фул-маунт и чуть было не провёл армбар. Гэтжи спас гонг.

  • А вот и первый тейкдаун в исполнении Нурмагомедова. У россиянина около 30 секунд, чтобы поработать на земле. 

  • Хабиб увлёкся работой первым номером и пропустил серию ударов. Гэтжи сначала нащупал челюсть россиянина, а потом добавил хук в корпус. Нурмагомедов не подал вида. 

  • Джастин начинает понемногу прижиматься к сетке. Видимо, это и нужно Хабибу. Серия удачных попаданий руками в исполнении чемпиона и попытка удара коленом в прыжке. Мимо, но очень опасно.

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