«Это был мой последний бой»: Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на UFC 254
- © Michael Reaves/Getty Images
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25 октября 2020
Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере и объявил, что этот поединок стал для него последним.
На этом RT завершает текстовую трансляцию турнира UFC 254. До скорого!
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24 октября 2020
«Спасибо всей моей команде, Хавьеру Мендесу. Очень сильно люблю его. Хочу сказать, что это был мой последний бой в карьере. Мама просила меня не драться без отца», — заявил Нурмагомедов после боя.
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Феноменальная победа россиянина. Нурмагомедов не смог сдержать слёз после очередного успеха. Несомненно, подготовка к этому бою далась ему очень тяжело. Тем не менее он справился и провёл третью защиту титула в лёгком весе.
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А вот и конец! Хабиб Нурмагомедов вновь провёл тейкдаун, с ходу забрался в маунт и набросил треугольник. Гэтжи пытался постучать, но не успел и потерял сознание. 29-я победа в карьере россиянина!
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Мощнейший лоу-кик в исполнении Гэтжи. Нурмагомедов уже начинает немного хромать. Это очень опасно.
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Второй раунд. Нурмагомедов работает первым номером, но Гэтжи мощно отвечает. Джебы активно использует россиянин и заставляет соперника отступать.
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Нурмагомедов за считаные секунды перешёл в фул-маунт и чуть было не провёл армбар. Гэтжи спас гонг.
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А вот и первый тейкдаун в исполнении Нурмагомедова. У россиянина около 30 секунд, чтобы поработать на земле.
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Хабиб увлёкся работой первым номером и пропустил серию ударов. Гэтжи сначала нащупал челюсть россиянина, а потом добавил хук в корпус. Нурмагомедов не подал вида.
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Джастин начинает понемногу прижиматься к сетке. Видимо, это и нужно Хабибу. Серия удачных попаданий руками в исполнении чемпиона и попытка удара коленом в прыжке. Мимо, но очень опасно.