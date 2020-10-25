«Это был мой последний бой»: Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на UFC 254

В Абу-Даби завершился турнир UFC 254, в главном поединке которого Хабиб Нурмагомедов взял верх над Джастином Гэтжи и успешно провёл третью защиту титула в лёгком весе. Россиянин выиграл сдачей во втором раунде и одержал 29-ю победу в карьере. По окончании боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

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