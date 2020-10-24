Финкельштейн: стоит Нурмагомедову перевести в партер, шансов у Гэтжи уже не будет

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Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился ожиданиями от поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи, который состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254.
Финкельштейн: стоит Нурмагомедову перевести в партер, шансов у Гэтжи уже не будет
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Хабиб, думаю, выиграет. Но Гэтжи — это опасный соперник, ударник. Если Нурмагомедов сможет навязать ему свой стиль, как всегда это делает, то у Гэтжи шансов не много. Конечно, преимущество на стороне Нурмагомедова. Борьба — его стиль. Не факт, что Джастин попадёт, а стоит Хабибу подловить и перевести в партер, шансов у Гэтжи уже не будет. Хабиб — чемпион. Это уже преимущество. Гэтжи говорил, что хорош в борьбе? До уровня борьбы Нурмагомедова ему как до Луны. У Хабиба иной стиль борьбы, нежели в Америке: замки, удушающие», — сказал Финкельштейн «Чемпионату».

Турнир UFC 254 состоится 24 октября и пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

RT будет вести текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

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