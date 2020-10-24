Махачев пожелал удачи Нурмагомедову перед боем с Гэтжи

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Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев пожелал удачи своему соотечественнику и чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в поединке с американцем Джастином Гэтжи.
Махачев пожелал удачи Нурмагомедову перед боем с Гэтжи
  • Reuters

«Осталось совсем чуть-чуть до боя нашего Орла. Много чего пройдено именно к этому поединку. Даст бог, ты порадуешь нас победой. На этом турнире также выступят немало наших соотечественников, желаю всем только побед», — написал Махачев в Instargram.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

RT будет вести текстовую трансляцию поединка.

Ранее президент M-1 Global Вадим Финкельштейн заявил, что стоит Нурмагомедову перевести бой в партер — и шансов у Гэтжи уже не будет.

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