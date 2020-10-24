Макгрегор: если Гэтжи попадёт, то вырубит Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал прогноз на поединок действующего обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом Джастином Гэтжи, который пройдёт в рамках вечера UFC 254.

«Нурмагомедов будет отступать и дрожать, как он обычно это делает. Гэтжи это сразу заметит и подстроится под его джеб и позицию. У Гэтжи свой особый стиль — «нырки», которые помогут предотвратить джебы Хабиба. Также Нурмагомедов всегда высоко держит голову, и Гэтжи в любой момент может попасть и вырубить его. У Гэтжи хороший рестлинг, но плохой грепплинг. Если Нурмагомедов его уложит, то бой может закончиться в первом раунде. Я считаю, что Хабиб, скорее всего, победит, но если Гэтжи попадёт — он его вырубит», — рассказал Макгрегор на видео для Parimatch.

Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдёт в Абу-Даби 24 октября.

Ранее сообщалось, чего может добиться Нурмагомедов в случае победы над Гэтжи.