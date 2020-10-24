Макгрегор: если Гэтжи попадёт, то вырубит Нурмагомедова
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«Нурмагомедов будет отступать и дрожать, как он обычно это делает. Гэтжи это сразу заметит и подстроится под его джеб и позицию. У Гэтжи свой особый стиль — «нырки», которые помогут предотвратить джебы Хабиба. Также Нурмагомедов всегда высоко держит голову, и Гэтжи в любой момент может попасть и вырубить его. У Гэтжи хороший рестлинг, но плохой грепплинг. Если Нурмагомедов его уложит, то бой может закончиться в первом раунде. Я считаю, что Хабиб, скорее всего, победит, но если Гэтжи попадёт — он его вырубит», — рассказал Макгрегор на видео для Parimatch.
Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдёт в Абу-Даби 24 октября.
Ранее сообщалось, чего может добиться Нурмагомедов в случае победы над Гэтжи.