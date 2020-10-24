Рекорд по числу защит титула и первое место в рейтинге P4P: чего может добиться Нурмагомедов в случае победы над Гэтжи

24 октября Хабиб Нурмагомедов сразится с Джастином Гэтжи в главном поединке турнира UFC 254 в Абу-Даби. В случае успеха действующий чемпион в лёгком весе продлит беспроигрышную серию в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до 13 боёв, а также получит возможность стать первым лидером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категорий (pound-for-pound, P4P) из России. О том, какие ещё достижения может установить Нурмагомедов, — в материале RT.

13 побед подряд в UFC

В преддверии схватки с Гэтжи одной из наиболее обсуждаемых тем является идеальный послужной список Нурмагомедова. В случае очередного успеха российский чемпион одержит 29-ю победу подряд и вплотную подберётся к отметке, по достижении которой сможет завершить свою карьеру. Сам Хабиб неоднократно говорил, что был бы не против уйти из спорта с рекордом 30:0, и пока нет никаких предпосылок к тому, что его планы могли измениться.

Тем не менее более любопытно число побед подряд Нурмагомедова непосредственно в UFC. Уже в субботу он может довести их количество до 13, что позволит ему выйти на второе место в истории крупнейшего ММА-промоушена планеты по данному показателю. В этом случае впереди останется лишь легендарный Андерсон Силва (16), не проигрывавший на протяжении семи лет. За этот период он успел завоевать титул чемпиона в среднем весе и провести рекордные на тот момент десять защит пояса.

С учётом планов на будущее Нурмагомедову будет крайне сложно обогнать Силву, зато вполне по силам выйти на чистое второе место в истории. На данный момент его делят между собой Джон Джонс, Жорж Сен-Пьер, Макс Холлоуэй и Деметриус Джонсон. При этом действующей серией владеет лишь легендарный канадец. Однако улучшить свои показатели ему будет крайне сложно — ведь в случае возвращения он, скорее всего, сразится именно с Хабибом.

Что касается остальных, то Джонс выиграл в последних 18 битвах, но фактически серия прервалась в 2017 году. Тогда он нокаутировал Дэниела Кормье, но впоследствии схватка была признана несостоявшейся из-за положительного допинг-теста самого Джона. А в течение последующих двух лет оступились и оставшиеся конкуренты. В августе 2018-го Джонсон был побит Генри Сехудо и впоследствии перешёл в ONE FC, а в апреле 2019-го Холлоуэй не смог справиться с Дастином Порье. Гаваец упустил шанс стать обладателем временного титула в лёгком весе и по совместительству — следующим соперником Нурмагомедова.

12 побед подряд в лёгком весе

В своём родном дивизионе Нурмагомедов имеет в активе 11 побед подряд и занимает второе место по данному показателю, уступая Тони Фергюсону. В апреле 2016 года Хабиб возвращался в октагон после двухлетнего отсутствия, по случаю чего промоушен предпринял вторую попытку организовать его встречу с Эль Кукуем. Однако менее чем за две недели до боя тот был вынужден отказаться от выступления из-за проблем со здоровьем.

Россиянин был настроен во что бы то ни стало войти в клетку и согласился сразиться с вышедшим на замену Дарреллом Хорчером. Правда, поединок было решено провести в промежуточном весе, так как тот не успевал уложиться в лимит категории за столь короткий срок. В итоге Нурмагомедов не оставил шансов дебютанту UFC и уверенно выиграл, но этот триумф не был включён в его статистику выступлений в лёгком весе. Таким образом, в случае победы над Гэтжи он сможет лишь сравняться с Фергюсоном, но не установить абсолютный рекорд.

Три подряд защиты титула в лёгком весе

Помимо прочего, Нурмагомедов сможет укрепиться в статусе одного из величайших чемпионов в истории лёгкого веса. Успех на UFC 254 позволит ему довести число защит пояса до трёх, что ранее удавалось лишь трём бойцам. Первым стал Би Джей Пенн, после чего его рекорд повторили Фрэнки Эдгар и Бенсон Хендерсон.

На первый взгляд, это сложно назвать серьёзным достижением, ведь тот же Джонсон отстаивал звание чемпиона в наилегчайшем весе почти в четыре раза чаще — 11 раз. Но необходимо понимать, что лёгкий вес является одним из самых конкурентных в UFC, о чём и говорят постоянные смены чемпионов. Достаточно отметить, что с момента поражения Хендерсона в 2013-м ни одному бойцу не удавалось проводить больше двух защит.

Четыре победы в титульных боях в лёгком весе

По данному показателю россиянин также может выйти на первое место, но делить его с ним будут лишь Пенн и Хендерсон. Причина в том, что одну из своих защит Эдгар завершил вничью. Первая дуэль с Грэем Мейнардом получилась бескомпромиссной и по праву считается одной из ярчайших в истории лёгкого веса UFC. По ходу первого раунда Фрэнки трижды оказывался в нокдауне и проиграл его со счётом 8:10, но чудом сумел восстановиться. В оставшихся отрезках он смотрелся гораздо лучше и избежал фиаско.

Ответный бой получился ничуть не менее захватывающим. Эдгар вновь начал очень неудачно и по ходу первого раунда побывал на канвасе, но сумел не только выровнять положение, но и нокаутировать Мейнарда. Фрэнки попал мощнейшим апперкотом на выходе из тейкдауна, после чего добил претендента.

Достижения в борьбе

Помимо прочего, Нурмагомедов может укрепиться в статусе одного из величайших специалистов по борьбе и грэпплингу в истории дивизиона. Так, если Хабиб продлит серию побед сдачами и сможет заставить постучать Джастина, то выйдет на седьмое место по числу побед с помощью болевых или удушающих приёмов.

На данный момент в списке «жертв» Нурмагомедова значатся Камал Шалорус, Майкл Джонсон, Конор Макгрегор и Дастин Порье. Это позволяет ему делить десятое место по числу побед сдачей в лёгком весе. Столько же в активе ещё девяти человек, в том числе Глейсона Тибау.

Очередной успешный удушающий позволит Хабибу сравняться с Коулом Миллером, Бенэилом Дариушем и Майклом Кьезой. При этом до лидеров в лице Джима Миллера и Чарльза Оливейры всё ещё очень далеко.

Что касается самой борьбы, то у Нурмагомедова есть шансы подняться на вторую строчку в истории дивизиона по продолжительности контроля над соперником. На данный момент он доминировал над оппонентами на протяжении 1 часа 28 минут 13 секунд и уступает лишь Тибау (1:39:57) и Клэю Гуиде (1:46:24). При этом бразилец провёл в лёгком весе 25 поединков в UFC, а американец — 22. Позади вышеназванных бойцов он расположился и по времени в позиции сверху (1:03:33) и уже в скором времени может обойти бывшего визави в лице Глейсона (1:11:30).

Кроме того, Нурмагомедов может приблизиться к рекорду категории по числу успешных тейкдаунов. Ранее Хабиб 57 раз отправлял соперников на канвас и уже занимает второе место в истории. Превосходит его лишь тот же Тибау, в послужном списке которого 84 успешных перевода в партер, в том числе один — в очной дуэли с россиянином.

Первый лидер рейтинга pound-for-pound из России

Не исключено, что будущий успех поможет Нурмагомедову не только установить ряд достижений, но и подняться на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. На данный момент он занимает второе место и уступает лишь Джону Джонсу, не выступавшему с февраля 2020 года. Тогда американец в очень близком бою взял верх над Домиником Рейесом, после чего объявил о переходе в тяжёлый вес и оставил титул в полутяжёлом.

Таким образом, сложно придумать лучший момент, чтобы обойти экс-чемпиона в дивизионе до 92 кг и стать первым российским лидером рейтинга P4P в истории Абсолютного бойцовского чемпионата. Если по общему числу достижений Нурмагомедову ещё рано спорить с Джонсом, то в данный момент он точно не уступает своему коллеге. Так же считают и авторитетные издания в мире ММА. По версиям Sherdog и Tapology, Хабиб уже давно опережает Джона и носит звание сильнейшего представителя смешанных единоборств в мире.