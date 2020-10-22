Тренер Гэтжи: мы смогли очень хорошо спрятать наше самое главное оружие

Тревор Уиттман, тренер обладателя временного титула чемпиона UFC в лёгком весе Джастина Гэтжи, поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

«На протяжении всей карьеры я приспосабливаю свои планы на чемпионский бой. Мы с самого начала работаем над основами. Но есть одна вещь, которую, я думаю, мы смогли сделать очень хорошо — спрятать наше самое главное оружие. Джастин — очень хороший борец, и у него совершенно уникальный стиль борьбы», — приводит слова Уиттмана MMA Fighting.

Он отметил, что его подопечному до сих пор не приходилось этим пользоваться.

«Опять же, очень сложно пойти и спланировать поединок против кого-то с борцовским стилем, если он этого прежде не показывал», — добавил тренер.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Гэтжи выразил уверенность, что выдержит полный поединок с Нурмагомедовым.