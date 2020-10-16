Тренер Сен-Пьера оценил вероятность проведения боя канадца с Нурмагомедовым
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«Я бы сказал, что шансы на бой — 50%. Если Нурмагомедов подарит блестящий бой с Гэтжи, это может подтолкнуть Жоржа к возвращению ещё на один бой. Сен-Пьер — Нурмагомедов — это единственный бой, ради которого Жорж мог бы вернуться. Только ради него. Но если Хабиб проиграет Гэтжи, то Жорж не станет думать о бое с ним», — цитирует тренера BJPenn.
Следующий бой Нурмагомедова состоится 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.
39-летний Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. В последний раз он выходил в октагон в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов уступил в дуэли взглядов Тухугову.