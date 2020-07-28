Уайт допустил, что Нурмагомедов может завершить карьеру боем с Сен-Пьером
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«Сейчас, очевидно, Хабиб думает о бое с Гэтжи. Не знаю, кто будет его соперником в 30-м бою. Знаю, что Конор Макгрегор всегда хотел этот бой. Поединок с Сент-Пьером? Конечно, это может быть последним боем в его карьере. Эти ребята великолепны. Мне нравится Нурмагомедов, и я готов сделать всё, что он захочет», — цитирует Уайта Bjpenn.
В следующем поединке Хабиб Нурмагомедов встретится с временным чемпионом UFC в лёгком весе, американцем Джастином Гэтжи. Это будет 29-й бой в карьере россиянина.
Канадец Жорж Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.
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