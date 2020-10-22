«Попытаюсь повалить его 100 раз за вечер»: что говорили Нурмагомедов и Гэтжи на пресс-конференции перед UFC 254

В Абу-Даби состоялась заключительная пресс-конференция перед поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин высоко оценил навыки соперника в стойке, но признался, что попытается 100 раз повалить оппонента. В свою очередь, американец заявил, что не уступает действующему чемпиону в борьбе, и рассказал, за счёт чего собирается одержать победу в субботу.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи по праву считается одним из самых главных событий в ММА в 2020 году и ожидаемо вызывает огромный ажиотаж среди болельщиков. Нет никаких сомнений, что в обычных условиях UFC постарался бы провести пресс-конференцию с наибольшим размахом и в присутствии фанатов, но в сложных эпидемиологических условиях был вынужден отказаться от этой идеи. Мероприятие проходило на свежем воздухе, а доступ на него имели исключительно работники промоушена и представители СМИ.

По традиции, первые вопросы были адресованы президенту Абсолютного бойцовского чемпионата Дане Уайту. Один из них касался решения промоушена не подстраиваться под американскую аудиторию, а устроить турнир вечером по местному времени. Функционер выразил уверенность, что благодаря популярности действующего чемпиона в лёгком весе подобные решения не скажутся на уровне ажиотажа и количестве проданных трансляций шоу

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«Хабиб — одна из самых больших звёзд спорта, не только смешанных единоборств. Его видеоролики собрали 222 млн просмотров. Видеоконтент с его участием — более 100 млн просмотров лишь за этот год — и это только на Facebook. Он бьёт рекорды в Instagram. Его персонаж в видеоигре с невероятным отрывом занимает первое место по популярности. Я мог бы продолжать. Но по-настоящему большим этот поединок делает то, что многие полагают, что Джастин сможет его победить. Так что здесь есть все составляющие для потрясающего боя — большая суперзвезда и боец, который в последнем поединке одержал победу над очень уважаемым соперником и, по мнению многих, обладает качествами, нужными, чтобы добиться успеха», — заявил Уайт.

Схватка между Нурмагомедовым и Гэтжи выделяется ещё по одной причине. В последние годы большие поединки неизменно проходят в напряжённой атмосфере, а соперники не стесняются самых жестоких оскорблений. Однако Хабиб и Джастин относятся друг к другу с уважением.

«Это не одна из тех схваток, когда бойцам нужно кричать друг на друга и так далее. Людям прекрасно известно, что это за парни и на что они способны. Именно поэтому данный поединок настолько важен. Вчера я общался со СМИ, и этот бой обещает стать самым громким в истории UFC, причём с огромным отрывом. Посмотрим, что будет в четверг и пятницу, когда станут поступать данные по предзаказам и прочие подобные цифры. Сейчас сказать сложно, но для понедельника и вторника показатели более чем хорошие», — сказал Уайт.

При этом президент UFC не решился назвать фаворита, но выразил мнение, что в случае успеха Нурмагомедов может занять первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий (Pound-for-Pound).

«Не знаю (как закончится схватка. — RT). Это ещё один аспект, который делает этот бой невероятно захватывающим. Вы думаете, что знаете, что будут делать оппоненты, но в клетке может произойти всё, что угодно. Поэтому данный поединок вызывает такой интерес во всём мире. Скажите мне, когда в последний раз бой с участием Гэтжи был плохим? Таких схваток просто нет. А этот вообще непобеждённый (показывает на Нурмагомедова). Сколько раундов он проиграл за всю карьеру? Два? У Хабиба есть шанс стать не просто лучшим бойцом в своём весе. Думаю, если он побьёт Гэтжи в субботу, то станет лучшим в мире вне зависимости от весовой категории. Мы часто говорим о достижениях Джона Джонса. Но посмотрите, сколько боёв провёл этот парень. И он до сих пор непобедим. И это в таком сложном дивизионе», — заключил Уайт.

После этого журналисты переключились на самих участников турнира. Так, у Нурмагомедова поинтересовались, сложнее ли ему драться в Абу-Даби, чем в Лас-Вегасе. Годом ранее россиянин сам признавался, что в окружении родных болельщиков чувствует себя менее комфортно из-за огромного груза ответственности. По его словам, в этот раз ничего не изменилось.

«Да, конечно. Здесь немного сложнее, но это всегда непросто, борешься ли ты или сбрасываешь вес. Ощущать такое давление всегда трудно. Тут не бывает легко. Сейчас для меня непростое время: бороться здесь, в Абу-Даби, в период пандемии, без зрителей и болельщиков. Так что это немного сложно, да», — сказал Нурмагомедов.

В целом чемпион был как никогда дружелюбно настроен как к своему будущему оппонентам, так и бывшим.

«Он (Гэтжи. — RT) нокаутировал многих отличных бойцов. Был великим чемпионом в других организациях, здесь, в UFC, завоевал временный пояс. Побил Тони Фергюсона. Думаю, победа над таким парнем как Джастин будет многое значить для моего наследия. На мой взгляд, если мы говорим о первом раунде, то Гэтжи и Макгрегор — наиболее опасные бойцы в мире. Но в последующих они уже не так страшны», — сказал чемпион.

Нурмагомедов ожидаемо особенно отметил навыки Гэтжи в стойке, но не стал забывать и о борьбе. В своё время Джастин выступал в первом дивизионе NCAA, что не могло не дать свои плоды.

«У Джастина в кулаках динамит, и он очень здорово бьёт ногами. В стойке хороши все — Гэтжи, Порье, Макгрегор. Но когда я провожу захват, всё меняется. Думаю, в борьбе он понимает больше, чем Конор, Дастин и другие ребята. Будет непросто. Но я готовлюсь попытаться повалить его 100 раз за вечер», — отметил Нурмагомедов.

Тем не менее действующий чемпион нашёл весомые отличия между борцовскими навыками у него самого и его противника. По его словам, дагестанская школа заметно отличается от американской.

«Вам стоит спросить, в чём разница между американской и дагестанской борьбой. Вот это отличный вопрос. Думаю, здесь очень серьёзные различия. Он знает, как бороться. Но сможет ли он бороться на протяжении 25 минут? Сегодня я говорил Дэниелу Кормье: «Когда ты в последний раз дрался со Стипе Миочичем, то схватил его за ногу и повалил, но он быстро поднялся. И на этом всё и кончилось». Но между мной и Кормье есть большая разница. Если я однажды повалю соперника, то смогу удержать его на земле весь бой», — объяснил Нурмагомедов.

Неудивительно, что Нурмагомедова также спросили о возможном завершении карьеры. Ранее россиянин неоднократно заявлял о намерении повесить перчатки на гвоздь по достижении рекорда 30—0. Однако он не уверен, что после ухода из спорта его можно будет ставить в один ряд с такими легендами, как Мухаммед Али и Майк Тайсон.

«Мухаммед Али на другом уровне. Тайсон почти там же, но как человек Али совершенно на ином уровне. Когда я рос, я смотрел бои этих людей. Это величайшие спортсмены. Вряд ли я когда-нибудь смогу приблизиться к ним. Да и нет у меня такой цели. Я просто хочу побеждать в каждом бою. Посмотрим, что будет дальше. Мне пока ещё есть, что сказать», — сказал Нурмагомедов.

Он также признался, что пока не может сказать, о чём именно будет мечтать после ухода из UFC, но признался, что у него есть множество целей и за пределами октагона. Что касается будущего оппонента, то Нурмагомедов не стал забегать вперёд.

«Честно говоря, не люблю слово «если». Никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Нужно сфокусироваться на Гэтжи и субботнем вечере. Что будет после, вам нужно спросить у Даны Уайта», — заключил Нурмагомедов.

В свою очередь, Гэтжи тоже вёл себя предельно спокойно и уважительно отзывался о действующем чемпионе. В частности, он весьма спокойно отреагировал на недавние заявления Нурмагомедова о том, что он намерен измотать визави и победить в третьем—четвёртом раунде.

«Хабиб уверен в том, что делает. У него это получалось 28 раз. Поэтому я ожидал, что он будет верить в подобное развитие событий. Честно говоря, даже говорил самому себе, что это случится. И это то, что мотивировало меня каждый день. Но я боец, я занимаюсь этим столько же времени, сколько и он. Это у нас в крови. В субботу я выложусь по максимуму, чтобы гордиться своим выступлением», — сказал Гэтжи.

При этом временный чемпион в лёгком весе поразил многих, когда признался, что не пересматривал битвы с участием Нурмагомедова перед очной дуэлью. По его словам, за последние годы он неоднократно наблюдал за выступлениями Хабиба, но в ходе подготовки решил отказаться от этого.

«Я всегда фокусируюсь на том, чтобы предстать в лучшей форме. Хабиб не боролся с теми, кто специализировался на борьбе также долго, как и он сам. А это как раз я, у меня подобный опыт есть. Все всегда говорят: «Я готов», — но я не позволю ему зажать меня у сетки. В противном случае мне несдобровать. Если он хочет сцепиться, то мы сцепимся в центре клетки. Я же, как повторял уже тысячу раз, бью тяжело, у меня твёрдые кости, так что буду бить его по ногам. Начнём с этого, а дальше посмотрим», — поделился планом на бой Гэтжи.

По словам Джастина, его не смущает даже тот факт, что фактически ему придётся биться на территории противника. Хабиб пользуется огромной популярностью в ОАЭ.

«Несколько лет назад я хотел поехать в Бразилию, чтобы драться с их лучшим бойцом. Потом собирался поехать в Ирландию, чтобы встретиться с их лучшим спортсменом. Был готов поехать и в Россию, чтобы сразиться с Хабибом. На арене царит хаос. Понятно, что никто по-настоящему не желает тебе смерти. Но враждебный настрой болельщиков меня только заряжает. Поэтому я с нетерпением жду, когда зрители вернутся на трибуны. Когда на трибунах снова будет 100 тыс. человек, которые хотят меня растерзать, это фантастическое чувство», — сказал Гэтжи.

Также Джастин сказал, что для него огромное значение будет иметь тот факт, что на шоу его будут поддерживать его родители. По словам бойца, ранее они ни разу не выезжали за пределы США и не летали бизнес-классом, поэтому для его семьи эта неделя является особенной.

«Мои родители никогда не летали заграницу, тем более бизнес-классом. Отец вышел на пенсию год назад, проработав 37 лет на медной шахте. Мать всё ещё работает. Но она отойдёт от дел. Если этот бой состоится, и удар гонга прозвучит, то я обеспечу ей старость, и после этого боя она уйдёт на пенсию. Она работает уже 35 лет. У родителей никогда не было возможности летать в другие страны, все деньги они тратили на меня, моего брата и сестру. Они дарили нам возможности... Знаете, мы живём в двух часах езды от любого крупного города. Поездка за школьной формой была для нас праздником. Мы просыпались и ехали на турниры по борьбе. Путь занимал два—три часа, иногда приходилось там ночевать. И каждый раз это било по карману родителей. Для меня нет ничего более важного, чем возможность отплатить им за это. Но когда я вхожу в октагон, всё меркнет, никого вокруг нет. Я слышу лишь голос своего тренера, и сосредоточен исключительно на этом. Но я рад, что мои родители смогут посмотреть бой», — добавил Гэтжи.