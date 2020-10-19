Сюрпризы для Джастина, подробности подготовки и ролик об отце Хабиба: до боя Нурмагомедов — Гэтжи осталось пять дней

Хабиб Нурмагомедов признался, что подготовка к бою с Джастином Гэтжи выдалась тяжёлой как физически, так и психологически. При этом тренер россиянина Хавьер Мендес заверил, что подопечный находится в хорошей форме и готовит для соперника сюрпризы. В свою очередь, американец признался, что недолюбливает наставника чемпиона UFC в лёгком весе. А один из британских каналов выпустил мультипликационный ролик, посвящённый Хабибу и его отцу Абдулманапу Нурмагомедову.

«Хабиб силён психологически»

До турнира UFC 254, в рамках которого состоится один из самых ожидаемых боёв года между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи, остаётся пять дней. Команда чемпиона в лёгком весе прибыла в Абу-Даби из Дубая, где проводила тренировочный лагерь.

Подводя итоги прошедших нескольких недель, Нурмагомедов признался, что подготовка к поединку далась ему крайне непросто со многих точек зрения.

«Это был тяжёлый тренировочный лагерь, как физически, так и психологически. Никто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам», — написал Нурмагомедов в Instagram.

По словам тренера Хавьера Мендеса, большая часть подготовительного процесса впервые была посвящена ударной технике, а также грэпплингу. Он заверил, что его подопечный готовится удивить соперника.

«В прошлых лагерях он работал со мной над «ударкой» через день. Сейчас же мы иногда делаем это по три дня подряд. Такого никогда не было раньше, никогда. И у нас будут новинки, мы очень активно работаем над киками», — рассказал Мендес в интервью Youtube-каналу «Ушатайка».

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К концу подходит и ещё один важнейший элемент подготовки — весогонка. В команде Нурмагомедова заверили, что процесс идёт по плану, а сам боец на данный момент весит даже меньше, чем за такое же количество дней до его предыдущего поединка с Дастином Порье.

Большинство считает россиянина фаворитом противостояния, однако, по мнению некоторых, Гэтжи способен доставить чемпиону неприятности и станет самым опасным соперником в карьере Хабиба. Мендес не согласен с этой точкой зрения, так как, по его мнению, если Нурмагомедову удастся перевести американца в партер, тот не будет представлять большей угрозы, чем Конор Макгрегор.

«Но Гэтжи — это, конечно, очень и очень серьёзный соперник, его будет не так просто перевести вниз. Правда, я не помню людей, с которыми это не удавалось. Но в любом случае Хабиб будет пытаться ещё и ещё, а Джастин от этого будет очень сильно уставать. Он не чувствует себя в борьбе как дома. А вот Хабиб там в родной стихии. Так что если Гэтжи окажется внизу на спине, у него будут очень серьёзные проблемы», — рассказал Мендес в интервью ТАСС.

Подготовка к бою проходит по плану отца бойца, Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося в начале июля. Мендес отметил, что всей команде не хватает наставника, однако не стоит переживать по поводу психологического состояния бойца.

«Хабиб силён психологически, он очень хорошо понимает, что нужно делать. Мы, честно говоря, вообще не обсуждаем с ним тему отца. Делаем это только через призму плана Абдулманапа, который всегда был у Хабиба перед боями. Только в этом смысле мы говорим на эту тему. Что мы должны делать в бою, как использовать ту или иную ситуацию, мы ведь никогда не уходим от плана его отца», — добавил Мендес.

О значимости Нурмагомедова-старшего в жизни чемпиона UFC хорошо известно каждому поклоннику смешанных единоборств. Их взаимоотношениям и совместному пути посвящён трогательный мультипликационный ролик, выпущенный британским телеканалом BT Sport в преддверии боя.

«Жду не дождусь, когда уложу Хабиба»

На «Бойцовский остров» уже прибыл и Гэтжи. Он также поделился деталями своего тренировочного процесса. Так, боец подчеркнул, что специально не пересматривал предыдущие бои россиянина, а также не обращался за помощью к его прошлым соперникам.

При этом он заверил, что знает, как ответить на попытки соперника перевести поединок в партер. А своим главным преимуществом американец считает наличие побед над более сильными бойцами, чем у Нурмагомедова.

«Психологически я готовился к этому бою так же долго, как и Хабиб. Мы оба занимаемся этим видом спорта с самого детства, мы одного возраста. Он, вероятно, никогда не дрался с кем-то, кто работал так же много и так же тяжело, как он сам. Я не трудился больше или усерднее, но я трудился ровно столько же», — приводит слова Гэтжи газета «Известия».

Обладатель пояса временного чемпиона в лёгком весе вновь подчеркнул, что является поклонником Нурмагомедова, однако не все поступки россиянина одобряет. В частности, он прокомментировал историю с появившимся в 2018 году в социальных сетях видео, на котором Хабиб вместе со своим двоюродным братом предлагал бездомному отжаться за деньги.

«Я понимаю, почему он так сделал, но я ни при каких обстоятельствах так бы не поступил. Если ты хочешь помочь — помоги. Не нужно заставлять их работать на тебя, если ты пытаешься им помочь. В остальном я считаю, что Хабиб — крутой чувак. Я встречал его несколько раз, он дерзкий, но это хорошо для него. Думаю, нам всем нужно быть такими самоуверенными», — объяснил американец.

При этом Гэтжи также признался в неприязни к наставнику Нурмагомедова — Мендесу.

«Он, может быть, и хороший человек, но всегда неуважительно вёл себя по отношению ко мне. Так что я жду не дождусь, когда уложу Хабиба и спрошу, каково это ему», — добавил Гэтжи.

Тем временем президент UFC Дана Уайт опубликовал новый ролик, посвящённый бою.

«Бум! Если уж это не сможет вас заинтересовать в том, что произойдёт на следующей неделе, то ничто не сможет», — написал Уайт.

До сих пор точно не известно, будут ли допущены зрители на турнир UFC 254. Если раньше появилась информация о том, что промоушен решает вопрос безопасного допуска и размещения болельщиков, то сейчас инсайдер ESPN Бретт Окамото сообщил, что этот план не был утверждён. При этом на бое будут присутствовать приглашённые гости.