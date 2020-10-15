Тренировки с братьями, прогноз Кормье и возможное присутствие фанатов: о чём говорят перед боем Нурмагомедов — Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Российский боец опубликовал фрагменты спаррингов с двоюродным братом Усманом, рассказал о процессе своих тренировок, а также поделился мнением о возможных боях с Конором Макгрегором и Тони Фергюсоном. При этом его бывший партнёр по American Kickboxing Academy Дэниел Кормье восхитился мастерством претендента, а в руководстве промоушена заявили о намерении провести шоу в присутствии зрителей.

До поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 осталось чуть больше недели. В настоящее время российский боец находится в Дубае, где проводит заключительный сбор со своими партнёрами по команде и тренером American Kickboxing Academy (AKA) Хавьером Мендесом. Но уже в скором времени он переедет в Абу-Даби (где состоится схватка) и выйдет на финишную прямую этапа подготовки, в частности займётся процедурой сгонки веса.

Нынешний лагерь с самого начала заметно отличался от тех, что Нурмагомедов проводил в последние годы своей карьеры. Безусловно, в основном из-за отсутствия рядом отца Абдулманапа, скончавшегося в июле 2020 года. До настоящего момента Хабиб неизменно начинал подготовку под его руководством в Дагестане, после чего перебирался в зал AKA в США, где им вплотную занимался Мендес.

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Несмотря на смерть отца, Нурмагомедов не изменил себе и начал тренировки в Дагестане, но впервые с 2012 года обошёлся без перелёта в Сан-Хосе. Россиянин сразу отправился в Дубай, где и воссоединился со своим наставником.

«Примерно полтора месяца я усиленно тренировался в Дагестане, потом перебрался сюда. В Дубае провёл уже почти 35 дней. Последние 80 дней я очень напряжённо работал. Лагерь получился очень хорошим. Хавьер и вся моя команда здесь. Всего нас около 25—30 человек. У Умара, Ислама и у меня будут поединки. Утром мы тренируемся, весь день отдыхаем и ночью снова занимаемся. Тренируемся, едим, спим — и всё по новой», — заявил Нурмагомедов ESPN.

Судя по словам Хабиба, на данный момент тренировки всё ещё носят сверхинтенсивный характер. Так, одна из них включала в себя грэпплинг, отработку ударов по лапам, по 30 минут бега, езды на велотренажёре и работы с весами, а также три семиминутных захода в сауну. Последнее можно считать началом процесса весогонки, апогей которой придётся на последние дни перед взвешиванием.

«После своих пяти раундов внимательно смотрим за молодёжью и указываем на недочёты. В общем, руководство на месте и контролирует весь процесс. Ещё пару дней — и тяжёлые нагрузки будут позади. Начнётся самая интересная неделя», — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в Instagram.

Ранее Хабиб неоднократно признавался, что ему очень непросто выступать на одном турнире с представителями своей команды. Подобное испытание он уже проходил год назад: в андеркарде его боя с Дастином Порье выступали Ислам Махачев и Зубайра Тухугов. На этот раз участие первого из них находится под вопросом, а место второго занял двоюродный брат чемпиона Умар. При этом в лагере также находятся Усман и Абубакар Нурмагомедовы. Первый из них недавно подписал контракт с Bellator, а второй поддерживает себя в форме и надеется вскоре провести второй бой в UFC.

Как можно сделать вывод из видеороликов, опубликованных на официальном канале Нурмагомедова, двоюродные братья играют серьёзную роль в его подготовке к дуэли с Гэтжи. Так, на одном из видео были показаны фрагменты спарринга Хабиба и Усмана, в ходе которого они отрабатывали навыки в партере.

«Тяжело. Я же борюсь с чемпионом, а не с каким-то уличным пацаном. Нет обиды, когда проигрываешь. Ему все проигрывают», — признался Усман.

Шоу с участием Нурмагомедова и Гэтжи и так считается одним из главных событий года в смешанных единоборствах. Но, согласно последним новостям, оно может стать ещё более особенным. При удачном стечении обстоятельств UFC 254 станет первым турниром промоушена после начала пандемии, на котором будет разрешено присутствовать болельщикам. Как сообщили в организации, на данный момент ведётся активное обсуждение этого вопроса.

«Сейчас мы думаем, как пригласить фанатов на UFC 254. Изучаем, как отделить фанатов от бойцов и персонала внутри арены, но при этом обеспечить им безопасный доступ внутрь. Если всё пойдет по плану, мы скоро объявим об этом. Это ещё не подтверждено, но такой план есть. Я настроен оптимистично, но нельзя ставить под угрозу здоровье и безопасность. Это наш приоритет», — цитирует BJPenn.com директора UFC по маркетингу на Ближнем Востоке Рашида Аль-Саида.

В случае допуска фанатов на трибуны у Нурмагомедова будет ещё более серьёзное преимущество над Гэтжи. В ОАЭ россиянин пользуется большой популярностью, что было отлично заметно по ходу его битвы с Порье в сентябре 2019 года. Поддержка трибун станет дополнительным подспорьем для чемпиона, который в случае успеха повторит рекорд по числу защит титула в лёгком весе.

Однако, несмотря на идеальную статистику и доминирование в UFC на протяжении последних восьми с половиной лет, Нурмагомедову вряд ли стоит ждать лёгкой прогулки в дуэли с Гэтжи. Во всяком случае, так считают многие эксперты из мира смешанных единоборств, в том числе бывший партнёр россиянина по AKA Дэниел Кормье.

«Думаю, это самый тяжёлый бой в рамках дивизиона (для Хабиба. — RT). По моему мнению, Джастин Гэтжи — настоящий мужик. Его называют «человеком‑хайлайтом», самым впечатляющим бойцом в UFC. Это правда. И не только в UFC, но и во всех единоборствах. В спортивном мире нет бойца более впечатляющего, чем Джастин Гэтжи. Бокс, кикбоксинг, смешанные единоборства — вы не найдёте никого более впечатляющего. Тот Джастин Гэтжи, бившийся с Тони Фергюсоном в мае, — самый опасный боец, с которым Хабиб когда‑либо заходил в октагон», — заявил Кормье.

По словам Дэниела, претендент обладает необходимым набором навыков, чтобы противостоять чемпиону. Тем не менее он выразил мнение, что Хабиб проведёт очередную защиту пояса и продлит свою беспроигрышную серию в ММА.

«Не знаю, побьёт ли его хоть кто-нибудь. Уверен, что Хабиб уйдёт из спорта непобеждённым. Никто не победит этого парня. Он слишком серьёзно настроен стать тем, кем должен быть, чтобы подобное произошло», — заключил Кормье.

Несмотря на тот факт, что Гэтжи считают более чем грозным соперником для Нурмагомедова, в мире единоборств уже думают о будущем противнике россиянина. Так, букмекеры всерьёз рассматривают возможность проведения долгожданной дуэли между Хабибом и Тони Фергюсоном, а в СМИ обсуждается его реванш с Конором Макгрегором. Недавно сам Дана Уайт заявил, что бойцы могли стать наставниками своих команд в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter, но Орёл был не так воодушевлён этой идеей.

«Для него это шоу — способ привлечь к себе как можно больше внимания. А я не хочу давать ему такую возможность. Этого не будет, даже если UFC предложит мне $5 млрд. Даже если меня сделают совладельцем UFC, я на это не пойду. Конор не заслуживает всеобщего внимания. С ним покончено. Я прикончил его 6 октября и закрыл все вопросы, связанные с ним. После этого у меня были новые вызовы — Порье, Гэтжи. Посмотрим, кто будет следующим, но не думаю, что это будет Конор», — признался Нурмагомедов.

Что касается Фергюсона, то Нурмагомедов, похоже, уже не верит в способность американца вновь выйти на прежний уровень. По его словам, он знал о слабых сторонах Эль Кукуя ещё до его битвы с Гэтжи, а по её окончании понял, что «время Тони ушло».

«Если он вернётся, его вновь побьют. Когда тебе наносят такой ущерб, ты уже никогда не будешь прежним. Даже если ты Тони Фергюсон. Это слишком серьёзный урон. Вы видели, как он отказался продолжать бой в пятом раунде. Фергюсон — великий боец, но сейчас у него есть выбор. Он может прилететь на «Бойцовский остров» и выйти против Ислама Махачева. У него в активе серия из шести побед, у него есть имя. Почему нет? UFC предложит ему хорошие деньги, Али (Абдель-Азиз. — RT) заплатит ему $200 тыс. А после этого у него будет хороший шанс сразиться за титул. Если он победит. Но думаю, что его время прошло», — заявил Нурмагомедов.