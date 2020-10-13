Бывший соперник Нурмагомедова рассказал, в чём сила россиянина

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Бразильский боец смешанных единоборств Эдсон Барбоза объяснил, почему, по его мнению, никто не может победить действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Бывший соперник Нурмагомедова рассказал, в чём сила россиянина
  • Reuters

«Он невероятно силён духом. Все знают, как будет действовать Нурмагомедов, а он просто выходит в октагон и реализует задуманное. Этим он и отличается от остальных. Все понимают, что он полностью сконцентрирован на бое. Но никто не может остановить его», — сказал Барбоза в интервью MMA Junkie

Россиянин победил бразильца единогласным решением судей 31 декабря 2017 года на турнире UFC 219.

Ранее Нурмагомедов заявил, что отказался от совместного проекта с Макгрегором.

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