Бывший соперник Нурмагомедова рассказал, в чём сила россиянина

Бразильский боец смешанных единоборств Эдсон Барбоза объяснил, почему, по его мнению, никто не может победить действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Он невероятно силён духом. Все знают, как будет действовать Нурмагомедов, а он просто выходит в октагон и реализует задуманное. Этим он и отличается от остальных. Все понимают, что он полностью сконцентрирован на бое. Но никто не может остановить его», — сказал Барбоза в интервью MMA Junkie.

Россиянин победил бразильца единогласным решением судей 31 декабря 2017 года на турнире UFC 219.

Ранее Нурмагомедов заявил, что отказался от совместного проекта с Макгрегором.