Бывший соперник Нурмагомедова рассказал, в чём сила россиянина
- Reuters
«Он невероятно силён духом. Все знают, как будет действовать Нурмагомедов, а он просто выходит в октагон и реализует задуманное. Этим он и отличается от остальных. Все понимают, что он полностью сконцентрирован на бое. Но никто не может остановить его», — сказал Барбоза в интервью MMA Junkie.
Россиянин победил бразильца единогласным решением судей 31 декабря 2017 года на турнире UFC 219.
Ранее Нурмагомедов заявил, что отказался от совместного проекта с Макгрегором.