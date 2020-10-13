Нурмагомедов заявил, что отказался от совместного проекта с Макгрегором

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отказался принимать участие в проекте Ultimate Fighter вместе со своим бывшим соперником ирландцем Конором Макгрегором.

«Это хорошее внимание для него, я не хочу давать ему это. Никогда не дам ему этого, даже если они предложат мне $5 млрд. Даже если они передадут мне UFC, то я никогда этого не сделаю. Это привлекло бы к его персоне большое внимание. Я же покончил с ним 6 октября 2018 года. Покончил с ним и закончил с ним всё. У меня новые задачи: был Дастин Порье, теперь Джастин Гэтжи. Посмотрим, кто станет следующим, но я не думаю, что это будет Конор Макгрегор», — цитирует Хабиба MMAjunkie.

Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде боя, который состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

Ранее Нурмагомедов поздравил Уланбекова с победным дебютом в UFC.