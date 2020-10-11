Нурмагомедов поздравил Уланбекова с победным дебютом в UFC.

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника Тагира Уланбекова с дебютной победой в рамках промоушена.
Нурмагомедов поздравил Уланбекова с победным дебютом в UFC.
  • Reuters

«Я очень рад за тебя, брат. Отец был бы доволен тобой. Хороший и тяжёлый поединок, после которого ты вырастешь как боец, ведь опыт — это очень важно в нашем деле», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Уланбеков победил бразильца Бруно Силву единогласным решением судей на турнире UFC Fight Island 5.

Российский боец тренировался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова, который скончался 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Ян рассказал, о чём пообщался с Нурмагомедовым.

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