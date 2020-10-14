СМИ: Махачев не выступит на UFC 254

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев не примет участия в турнире UFC 254.
СМИ: Махачев не выступит на UFC 254
  • РИА Новости

Как сообщил журналист портала Yahoo Sports Кевин Йол в своём Twitter, ссылаясь на слова главы UFC Даны Уайта, организация не сумела найти россиянину нового соперника после снятия с турнира Рафаэля Дос Аньоса из-за положительного теста на коронавирус.

Турнир UFC 254 запланирован на 24 октября. Его главным событием станет титульный бой чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи.

Ранее сообщалось, что бой Яна и Стерлинга состоится 12 декабря в Лас-Вегасе.

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