Нурмагомедов считает, что время Фергюсона ушло

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о карьерных перспективах американца Тони Фергюсона.
Нурмагомедов считает, что время Фергюсона ушло
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«Время Тони ушло. Он собирается вернуться сейчас, но кто-то его снова побьёт. Когда вы получаете такие повреждения, какие получил он, вы никогда не будете прежним. Никогда. Даже если вы Тони Фергюсон. Он принял слишком много ударов. Тони — отличный боец», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Он отметил, что у Фергюсона есть возможность попасть на «Бойцовский остров», приняв поединок с Исламом Махачевым.

«У Ислама серия из шести побед, он почти в топ-10, у него есть имя, так почему бы и нет? UFC ему хорошо заплатит, Али Абдель-Азиз ему заплатит. Если он выиграет, то, может, подерётся за титул. Но я не думаю, что он победит. Полагаю, его время ушло», — добавил чемпион UFC.

В послужном списке 36-летнего Фергюсона 25 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. В своём последнем на данный момент поединке он проиграл своему соотечественнику Джастину Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как отреагировал на поражение Фергюсона от Гэтжи.

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