Нурмагомедов рассказал, как отреагировал на поражение Фергюсона от Гэтжи

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих ощущениях от поражения Тони Фергюсона в бою с Джастином Гэтжи за звание временного чемпиона.
Нурмагомедов рассказал, как отреагировал на поражение Фергюсона от Гэтжи
  • Reuters

«Мне было немного жаль. Но в то же время я понимаю, что никто не может оставаться на одном и том же уровне долгое время. Никто. Ни Тони Фергюсон, ни Хабиб Нурмагомедов. Никто. Однажды кто-то побьёт тебя или что-то случится. Однажды ваш уровень начнёт падать, и день Тони пришёл», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

9 мая Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов объяснил свой отказ от совместного проекта с Конором Макгрегором.

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