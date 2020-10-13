Порье рассказал, что нужно сделать Гэтжи для победы над Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка чемпиона дивизиона Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.
Порье рассказал, что нужно сделать Гэтжи для победы над Нурмагомедовым
  • @khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Всё сводится к выполнению плана. Если Хабиб сумеет прижать соперника к сетке, то победит. Если Гэтжи удержит бой в центре, то, думаю, победит он. Мне интересен этот бой. Во-первых, потому, что это мой дивизион, а у парня временный пояс. Я совсем недавно прошёл этот же путь до боя с тем же парнем. Мы говорили о борцовской базе Гэтжи, но забыли одну деталь. В спортивной борьбе нет сеток, а именно у них Хабиб перемалывает соперников. Он использует ступни. Я никогда ничего подобного не испытывал на тренировках ни с кем. Посмотрим, подготовился ли Гэтжи к этому», — приводит слова Порье Allboxing.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби.

Ранее бывший соперник Нурмагомедова рассказал, в чём сила россиянина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить