Фергюсон ответил Нурмагомедову, заявившему, что время американца ушло

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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отреагировал на слова о нём чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Фергюсон ответил Нурмагомедову, заявившему, что время американца ушло
  • © Getty Images

«Скоро увидимся, тупица. Ты не можешь нормально двигаться, твои рефлексы — отстой. Ты плохо себя чувствуешь только потому, что поступил плохо», — написал Фергюсон в своём Twitter.

Поединок Тони и Хабиба срывался пять раз, а в последнем бою американский боец проиграл Джастину Гэтжи, который и стал следующим соперником россиянина. Бой между ними состоится 24 октября на турнире UFC 254.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что время Фергюсона ушло.

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