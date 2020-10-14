Фергюсон ответил Нурмагомедову, заявившему, что время американца ушло

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отреагировал на слова о нём чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«Скоро увидимся, тупица. Ты не можешь нормально двигаться, твои рефлексы — отстой. Ты плохо себя чувствуешь только потому, что поступил плохо», — написал Фергюсон в своём Twitter.

Поединок Тони и Хабиба срывался пять раз, а в последнем бою американский боец проиграл Джастину Гэтжи, который и стал следующим соперником россиянина. Бой между ними состоится 24 октября на турнире UFC 254.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что время Фергюсона ушло.