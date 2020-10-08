Приём у принца Дубая и воспоминания о победе над Макгрегором: на каком фоне идёт подготовка Нурмагомедова к бою с Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов рассказал об очередном этапе подготовки к бою с Джастином Гэтжи в ОАЭ. По словам чемпиона UFC в лёгком весе, его команде предоставили «королевские» условия, а тренировки проходят в резиденции наследного принца Дубая. Россиянин добавил, что ему приходится тяжело после смерти отца и наставника Абдулманапа Нурмагомедова. Между тем президент UFC Дана Уайт заявил, что в случае победы над Гэтжи следующим соперником россиянина должен стать Тони Фергюсон.

«Некоторые ждут, когда он проиграет»

До боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи остаётся две с небольшим недели. Россиянин перешёл к заключительной фазе подготовки, которую проводит в тренировочном лагере в ОАЭ. Несмотря на то, что бойцу и его команде приходится соблюдать строгие меры безопасности и каждые 48 часов сдавать тест на коронавирус, предоставленные условия он назвал «королевскими». Полноценные тренировки не прекращались даже тогда, когда ему было необходимо провести два дня на самоизоляции после переезда из Абу-Даби в Дубай.

«У меня в номере были маты, беговая дорожка, велик, груша, скакалка. Нормально тренировался. Я этим занимаюсь всю свою жизнь и знаю, в какие дни на что нужно давить. В Абу-Даби больше на качку давил, работал индивидуально. Прилетев в Дубай, начал проводить больше спаррингов, схваток. Нас тут принял наследный принц Дубая, тренируемся в его резиденции», — рассказал Нурмагомедов в ходе пресс-конференции, проходившей в онлайн-режиме.

Однако даже самые шикарные условия не могут компенсировать Хабибу отсутствие рядом отца и наставника Абдулманапа Нурмагомедова, который находился рядом с ним на протяжении всей карьеры. Сам спортсмен заявил, что ему приходится крайне непросто после его смерти.

«Я не понимаю, когда люди спрашивают меня: «Насколько тяжело тебе тренироваться без твоего отца?» Конечно, это тяжело. Я не понимаю, почему вы продолжаете меня об этом спрашивать. Если бы что-то случилось с вашим отцом, вам бы было очень тяжело. Я тоже человек», — сказал Нурмагомедов.

Чемпион UFC не только раскрывает поклонниками детали своей подготовки, но и регулярно делится своим мнением на ту или иную тему. Так, он признался, что считает себя оптимистом.

«Оптимист утверждает, что мир замечателен. Что человек может воплотить многие мечты в реальность и достичь больших высот. Что из любой ситуации есть выход и вообще почти все люди хорошие. Мне кажется, это близко моему мировоззрению», — написал Хабиб в Instagram.

По мере приближения боя появляется всё больше прогнозов на его исход. И хотя многие называют грядущий поединок с Гэтжи самым тяжёлым в карьере Нурмагомедова, большинство экспертов полагают, что россиянин выйдет из него победителем. По мнению экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, дополнительным стимулом для него станет организация следующей встречи, слухи о которой ходят уже сейчас.

«Проиграть может любой. Тем более из всех соперников Хабиба Гэтжи — самый серьёзный нокаутёр. Вижу, что Хабиб готовится, но ему будет сложнее. С каждым новым боем прибавляется ответственность. Некоторые ждут, когда он проиграет», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

А вот победитель одного из первых турниров UFC Олег Тактаров делать прогноз на предстоящий бой отказался.

«Хочу сказать, что я взял кинопаузу. Устал читать всякие глупости. Занимаюсь кино, мне сейчас это больше удовольствия приносит. Желаю всем удачи. Пусть победит сильнейший», — сказал Тактаров Sport24.

«Пусть Хабиб делает что хочет»

На днях исполнилось два года с момента одного из самых важных боёв в карьере Нурмагомедова. В ночь на 7 октября 2018-го он одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором. Их поединок стал одним из самых ярких событий смешанных единоборств в последние годы и запомнился не только действиями соперников в октагоне, но и целым рядом скандальных событий за его пределами.

Вспоминая свой триумф, россиянин заявил, что ради победы был готов буквально на всё — даже отправиться в тюрьму.

«Это был просто бизнес для него, но не для меня. Это был вечер, когда разлетелись маски и пара горцев писала историю в центре Вегаса кровью соперников», — отметил боец.

Что касается перспектив Хабиба, то появились новые подробности его следующего поединка. Менеджер Али Абдель-Азиз заверил, что болельщиков ожидает грандиозный бой и большой сюрприз. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о реванше с Макгрегором или встрече с Жоржем Сен-Пьером. Его слова подтвердил и сам Нурмагомедов, заявив, что UFC готовит для него «нечто особенное».

Оказалось, что руководство промоушена планирует вновь попытаться организовать поединок Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

«Надеюсь, этот бой с Хабибом состоится, потому что люди хотят его видеть. Не думаю, что хоть какой-то из поединков срывался столько же много раз, как этот. Мне даже немного страшно снова заниматься его организацией. Что может случиться? Астероид упадёт на Землю? Именно настолько нам не везёт, когда доходит до этой встречи», — цитирует президента UFC Дану Уайта Sports Illistrated.

При этом сам Фергюсон заявил, что не намерен ожидать согласия Нурмагомедова и рассчитывает провести свой очередной бой до конца 2020 года.

«Я никого не собираюсь ждать, чёрт побери. Хабиб может завершать карьеру, пусть делает что хочет. Не собираюсь его утешать. Я буду рядом с ним на мате как боевой товарищ. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Фергюсона ESPN.

Слухи о возможной встрече Нурмагомедова с Фергюсоном могли расстроить тех, кто ожидает его встречи с Сен-Пьером. Так, по мнению бывшего чемпиона Bellator в тяжёлом весе Виталия Минакова, именно бой с канадцем может стать большим событием не только в мире ММА, но и за его пределами.

«Может быть, Уайт вводит в заблуждение, идёт от логичного. Всё-таки про этот бой заявлял и сам Хабиб. Не знаю, есть ли смысл самому президенту UFC избегать этого поединка, возможно, он хочет этими разговорами задержать Нурмагомедова в MMA. Оттягивает желанный поединок дальше 30-го боя. Такая своеобразная манипуляция может присутствовать», — предположил Минаков.