Хабиб и все-все-все: кто из россиян выступит в UFC в октябре

В октябре Абсолютный бойцовский чемпионат организует пять турниров. Главным событием месяца станет поединок за титул UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, а помимо чемпиона в октагон выйдут десять бойцов из России. Ислам Махачев сразится с Рафаэлем Дос Аньосом, Магомед Анкалаев постарается с третьей попытки сойтись в реванше с Ионом Куцелабой, а Александр Волков — взять верх над Уолтом Харрисом и тем самым закрыть поражение от Кёртиса Блэйдса.

UFC Fight Island 4

Дата и место проведения: 3 октября, Абу-Даби (ОАЭ)

Роман Копылов — Том Бриз (бой отменён)

В рамках стартового октябрьского турнира UFC свой второй поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате должен был провести Роман Копылов. Экс-чемпион M-1 Global в среднем весе дебютировал на шоу в Москве, где потерпел обидное поражение от Карла Роберсона.

Копылов должен был попытаться реабилитироваться после неудачи и доказать, что достоин выступать в UFC, хотя фаворитом противостояния с Томом Бризом был британский боец. Однако 28 сентября стало известно, что поединок не состоится.

Как сообщили в команде российского спортсмена, Роман сдал положительный тест на коронавирус и теперь должен 14 суток находиться на карантине. По словам Копылова, он всё же рассчитывает выступить на одном из турниров UFC после того, как сдаст отрицательный тест на COVID-19.

UFC Fight Island 5

Дата и место проведения: 10 октября, Абу-Даби (ОАЭ)

Тагир Уланбеков — Бруно Силва

10 октября состоится дебют в UFC Тагира Уланбекова. Партнёр Хабиба по команде должен был выступить ещё в июле, но снялся с турнира из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова. В результате схватка дважды переносилась — сначала на сентябрь, а затем и на октябрь. Причём в процессе сменился и соперник. Место уличённого в применении запрещённых препаратов украинца Александра Доскальчука занял бразилец Бруно Силва.

Россиянин считается неоспоримым фаворитом и вряд ли испытает серьёзные проблемы в бою с бразильцем. Силва не слишком быстр для наилегчайшего веса и имеет достаточно слабостей — не слишком уверенно смотрится в партере и клинче, что на руку Уланбекову. Ранее Тагир неоднократно демонстрировал свои навыки в данных аспектах и наверняка постарается повторить это в грядущей дуэли.

UFC Fight Island 6

Дата и место проведения: 17 октября, Абу-Даби (ОАЭ)

Муслим Салихов — Клаудио Силва, Магомед Мустафаев — Матеуш Гамрот, Гаджимурад Антигулов — Максим Гришин, Саид Нурмагомедов — Марк Стригл

Как и в случае со вторым турниром, на данный момент UFC не опубликовал окончательный кард третьего октябрьского шоу. Но если верить авторитетному порталу Tapology, в нём выступят пятеро бойцов из России. Причём двое из них станут участниками второго в истории чисто российского противостояния в крупнейшем ММА-промоушене планеты. Гаджимурад Антигулов постарается прервать серию из трёх поражений подряд, а его соперником будет недавний дебютант Максим Гришин.

Также по теме 20-я победа Адесаньи, триумф Блаховича, поражения Тухугова и Ибрагимова: чем запомнился UFC 253 В Абу-Даби состоялся турнир UFC 253. В главном поединке вечера Исраэль Адесанья нокаутировал Пауло Косту, провёл вторую защиту титула...

В последний раз оба выходили в октагон в июле, но не преуспели. При этом Гришин был вынужден биться на коротком уведомлении, да ещё и не в своей привычной весовой категории. Неудивительно, что он не смог составить достойной конкуренции Марчину Тыбуре. Антигулов же неплохо начал дуэль с Полом Крэйгом, но немного увлёкся и попался на треугольник. Обычно UFC не церемонится со своими бойцами и увольняет их в случае трёх поражений подряд, но Гаджимураду пока везёт. Однако ещё одно поражение вполне может стоить ему контракта с чемпионатом.

После недавних неудач постараются реабилитироваться ещё двое россиян. Саид Нурмагомедов проэкзаменует не имеющего опыта выступлений в UFC Марка Стригла. Изначально дебют филиппинца должен был состояться в поединке с Тимуром Валиевым в августе, но положительный тест на коронавирус заставил его сняться с шоу. Теперь же Стриглу предстоит сразиться с ещё более опасным соперником, уже успевшим зарекомендовать себе в организации. На счету россиянина две победы, одна из которых была добыта в сражении с ярким ударником Джастином Скоггинсом.

Противником Магомеда Мустафаева станет талантливый Матеуш Гамрот. Поляк прославился в местных промоушенах, где одержал 17 побед и ни разу не проиграл, а также добился успехов на первенствах по грэпплингу. Он дважды побеждал на европейских чемпионатах ADCC и ещё дважды становился их призёром. Тем не менее лишь четыре раза он выигрывал с помощью болевых.

Мустафаев же будет предельно мотивирован после обидного поражения от Брэда Ридделла. Магомед полностью превзошёл соперника в борьбе и провёл восемь тейкдаунов, но этого оказалось недостаточно. На этот раз переводить противника на землю будет значительно опаснее, поэтому особый интерес представляет план Мустафаева на бой. В стойке поляк довольно много пропускает, чем может воспользоваться россиянин.

Непросто придётся и Муслиму Салихову. В его активе серия из четырёх побед, но противостоять россиянину будет спортсмен, который не проигрывал с ноября 2007 года. В своём дебютном бою в MMA Клаудио Силва был дисквалифицирован, после чего выиграл в 14 схватках подряд. Сегодня он вполне мог бы входить в десятку сильнейших полусредневесов промоушена, если бы не частые травмы. Бразилец четырежды снимался с боёв из-за различного рода повреждений, а самый длительный перерыв длился около трёх с половиной лет.

Во многом успех в грядущем поединке будет зависеть от того, сможет ли Салихов быстро нокаутировать Силву или хотя бы не позволить тому пройти в ноги. В стойке Муслим будет владеть подавляющим преимуществом, но в партере ему придётся очень тяжело. Клаудио владеет чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу и девять раз выигрывал сдачей.

UFC 254

Дата и место проведения: 24 октября, Абу-Даби (ОАЭ)

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, Александр Волков — Уолт Харрис, Ислам Махачев — Рафаэль Дос Аньос, Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба, Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов

В главном поединке турнира UFC 254 состоится долгожданная дуэль между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, которая не нуждается в представлении. Но на турнире в ОАЭ выступят ещё четверо бойцов из России. Особое внимание вызывает бой с участием партнёра Хабиба по команде Ислама Махачева и Рафаэля Дос Аньоса.

В 2015 году бразилец победил Энтони Петтиса и завоевал титул в лёгком весе, но впоследствии уступил его и поднялся в категорию выше. В дивизионе до 77 кг он был не так успешен, а его лучшим достижением стало выступление в битве за временный пояс. Выиграв лишь четыре из восьми боёв, Дос Аньос решил вернуться обратно, а его первым соперником должен стать именно Махачев.

Для Ислама это возможность не только подняться в десятку сильнейших, но и заявить о себе как о бойце топ-уровня. До настоящего момента он не встречался со столь звёздными соперниками, поэтому медленно поднимался в рейтингах. На бумаге Махачев не только имеет шансы победить экс-чемпиона, но и может считаться фаворитом. Дос Аньос пребывает не в лучшей форме, а более жёсткая весогонка может сказаться на его физическом состоянии. К тому же Хабиб уже побеждал Рафаэля и наверняка даст ценные советы одноклубнику.

Александр Волков постарается решить сразу две задачи: удержаться в шестёрке сильнейших тяжеловесов и начать очередной поход за чемпионством. После поражения от Блэйдса он выбыл из титульной гонки, а вернуться туда ему поможет только серия побед. Первой жертвой может стать Уолт Харрис, также восстанавливающийся после неудачного боя. В мае он находился в шаге от победы над Алистером Оверимом, но дал тому прийти в себя и проиграл.

В целом Харриса можно назвать удобным противником для Волкова. Он сильно уступает в габаритах и длине рук, практически не прибегает к борьбе и полагается исключительно на мощный удар. Если Александр подойдёт к битве в хорошей форме и покажет привычную работу ног, то сможет спокойно «обстреливать» Уолта с дистанции на протяжении трёх раундов.

Также на турнир заявлен реванш между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой. Бой дважды срывался из-за положительного теста молдаванина на COVID-19, а в социальных сетях многие стали сравнить поединок с дуэлью Нурмагомедова и Фергюсона. Тем не менее пока это лишь увеличивает уровень ожидания от противостояния, которое обещает получиться очень ярким.

Первый поединок завершился достаточно спорной остановкой. Анкалаев солидно потряс Куцелабу, но тот находился на ногах и даже пытался отбиваться, когда рефери засчитал ему поражение. Молдаванин был крайне недоволен этим вердиктом и потребовал реванш, на что россиянин ответил согласием. Магомед считается фаворитом, а в случае успеха вполне может войти в топ-15 полутяжёлого веса.

Также на UFC 254 дебютирует двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов. Для него это будет третья попытка провести первый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате. С Хантером Азуром он не встретился из-за коронавируса, а с Натаниэлем Вудом — из-за смерти Абдулманапа. Теперь его соперником должен стать казахстанец Сергей Морозов, ранее ни разу не бившийся под эгидой промоушена.

Умар уже успел отметиться парой громких заявлений и бросить вызов Петру Яну. В связи с этим от него ждут яркого и доминирующего выступления в сражении с Морозовым. Казахстанец хоть и является бывшим чемпионом M-1 Global в легчайшем весе, но за свою карьеру трижды проигрывал. Одно из поражений он потерпел от Мовсара Евлоева — ещё одного российского бойца UFC.