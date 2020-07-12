Доминирование Усмана, спорная победа Волкановски и успех Салихова: чем запомнился турнир UFC 251

В Абу-Даби на «Бойцовском острове» прошёл турнир UFC 251. Помимо победы Петра Яна над Жозе Алдо, шоу запомнилось рядом ярких поединков. Камару Усман и Александр Волкановски защитили титулы чемпионов, причём результат схватки с участием австралийца получился неоднозначным. Россиянин Муслим Салихов одержал четвёртую победу подряд в полусреднем дивизионе, а Роуз Намаюнас взяла реванш у Джессики Андраде. При этом Роман Богатов и Максим Гришин проиграли в своих дебютных боях под эгидой промоушена.

Помимо триумфального выступления Петра Яна, турнир UFC 251 запомнился двумя статусными титульными поединками, а также выступлениями трёх российских спортсменов. Муслим Салихов, Роман Богатов и Максим Гришин с разным успехом завершили свои бои в рамках предварительного карда, а главными событиями основного стали ответная схватка между Александром Волкановски и Максом Холлоуэем, а также дуэль Камару Усмана с Хорхе Масвидалем.

Первым из россиян в клетку «Бойцовского острова» вошёл Максим Гришин. Изначально 36-летний спортсмен не должен был выступать на UFC 251, но с турнира внезапно снялся молдавский тяжеловес Александр Романов. Выступавший всю карьеру категорией ниже россиянин согласился принять поединок на коротком уведомлении, не испугавшись не самого простого соперника. В 2014 году Марчин Тыбура завоевал титул в M-1 Global, что и стало для него путёвкой в американский чемпионат.

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По итогам взвешивания Гришин оказался на 13 килограммов легче Тыбуры, что предопределило планы обоих на бой. Россиянин пытался работать вторым номером и наносить удары с дальней дистанции, в то время как поляк стремился сближаться, запирать визави в клинче и потом переводить его на настил. Это у него неоднократно получалось, но добиться серьёзного успеха Марчин не мог, хотя и продолжал стабильно набирать очки.

Гришин явно предстал не в лучшей форме и не смог удерживать Тыбуру на расстоянии, позволяя тому легко сближаться. Поляк пользовался этим и не раз был близок к тому, чтобы досрочно взять верх, но россиянин демонстрировал свой бойцовский характер. Тем не менее для сенсации этого оказалось недостаточно. Судьи присудили победу Марчину.

В следующем бою свои силы в UFC попробовал Роман Богатов. Экс-чемпиону M-1 Global в лёгком весе достался очень неприятный оппонент в лице Леонардо Сантоса. Бразилец даже в 40 лет более чем опасен, что подтверждала его беспроигрышная серия длиной в 11 лет. В последний раз он потерпел поражение от японца Казунори Йокоты в мае 2009 года, после чего выиграл 11 сражений, а ещё одно завершил вничью.

Богатов же явно волновался, что было отлично заметно по его движениям. Первый раунд получился относительно равным, хотя и с небольшим преимуществом для Сантоса, а второй чуть не стал последним. Роман пропустил два удара коленом в голову, а после прямого оказался в стоячем нокдауне. Леонардо бросился добивать и был очень близок к досрочному триумфу, но россиянин не только выстоял, но и забрал концовку.

Roman Bogatov's corner gave him a slap for encouragement when he got back to his stool 😳 #UFC251pic.twitter.com/8Fc67CkYf5 — UFC on BT Sport (@btsportufc) July 12, 2020

В перерыве угловые устроили россиянину психологическую накачку, но немного перестарались. Тот очень активно начал пятиминутку, но всё испортили три неудачных удара коленом. Два из них пришлись в пах, а третий — в висок бразильцу, который в тот момент опустился на одно колено. Подобная позиция приравнивается к лежачей, и, согласно правилам, находящегося в ней атлета нельзя бить ногами по голове. Рефери Марк Годдард долго терпел, но после третьего нарушения оштрафовал Богатова сразу на два балла. Таким образом, дебютант потерял все шансы выиграть решением судей. По окончании трёх раундов у рефери не было сомнений относительно победителя: все трое отдали предпочтение Сантосу со счётом 29:26.

В рамках предварительного карда последним из россиян выступал Муслим Салихов. В случае удачного исхода он продлевал свою успешную серию до четырёх боёв и мог претендовать на место в топ-15 рейтинга полусреднего веса. Однако для этого ему нужно было расправиться с обидчиком Алексея Кунченко. В марте Элизеу Залески Дос Сантос уверенно разобрался с экс-чемпионом M-1 Global и спровоцировал его уход из UFC.

В дебюте соперники в основном действовали осторожно, но всё равно успевали показывать мастерство в ударной технике. Специалисты по ушу-саньда и капоэйре радовали зрителей техничными и яркими ударами ногами, но лишь малая их часть достигала цели. Однако в концовке первого отрезка Муслим немного зазевался, пропустил серию мощных попаданий от Элизеу и оказался на полу. Бразилец бросился добивать, но ему не хватило времени.

Во втором раунде всё отчётливее стали прослеживаться определённые тенденции. Салихов точнее и резче бил ногами, но в боксе увереннее смотрелся Залески. В ходе очередного размена он вновь провёл мощную серию и чуть было не опрокинул россиянина на канвас. Но на этот раз ситуация оказалась менее критической для Муслима, быстро восстановившего равновесие в дуэли. В оставшееся время россиянин занимал центр октагона и постоянно прессинговал, продолжая выбрасывать мощнейшие хай-кики и удары с разворота.

В третьем раунде картина не изменилась. Спортсмены действовали с опаской, но не позволяли друг другу расслабляться. Правда, и вперёд активно не шли. В результате атлеты не смогли выявить победителя сами и оставили вердикт за судьями. Один из них проголосовал за Залески, в то время как два других — за Салихова.

Также турнир запомнился яркими досрочными победами. Иржи Прохазка в первом же сражении в UFC обозначил претензии на место в топ-10 полутяжёлого дивизиона, нокаутировав Волкана Оздемира, а Аманда Рибас взяла верх над звёздной Пейдж Ванзант, поймав её на рычаг локтя. Макван Амирхани в 11-й раз в карьере выиграл сдачей, «задушив» Дэнни Хенри с помощью приёма «анаконда», а Дэйви Грант нокаутировал Мартина Дэя.

Ещё одним важным событием мероприятия стал реванш между экс-чемпионками в минимальном весе. Как и ожидалось, вторая встреча Намаюнас и Андраде получилась более чем ожесточённой и бескомпромиссной. В течение двух первых отрезков Роуз перебивала соперницу и практически не оставляла ей надежд на успех. Она полностью контролировала ход битвы и вела по числу акцентированных ударов со счётом 62:44, но в третьем раунде заставила поволноваться своих фанатов. Американка пропустила ряд мощнейших атак, после чего у неё появилось рассечение на лице. Но, вместо того чтобы отойти назад и спокойно довести дело до победы, она предпочла пойти в опасный размен. Бразильянка имела достаточно шансов, чтобы вновь произвести сенсацию, но на этот раз удача была не на её стороне.

Самым неоднозначным оказался результат дуэли Волкановски с Холлоуэем. Макс извлёк уроки из поражения и смотрелся гораздо лучше, чем в декабре. Он хорошо контролировал дистанцию и был довольно результативен. Его удары несли большую опасность, а в концовках первого и второго отрезков Александр чуть не оказался в нокдауне.

Переломить ход противостояния и немного восстановить паритет чемпиону удалось лишь в четвёртом и пятом раундах. Он стал чаще сближаться с оппонентом и даже прошёл тому в ноги, но не более. Холлоуэй действовал разнообразно и ярко, чередуя отличный бокс с неожиданными ударами ногами.

Тем не менее судьи в очередной раз удивили своим вердиктом. Так, всего один из них отдал Холлоуэю победу с минимальной разницей в счёте, в то время как двое других встали на сторону Волкановски. Австралиец провёл первую защиту, а гаваец проиграл в шестой раз в карьере. Помимо Александра, он дважды уступал Дастину Порье, и по одному разу — Конору Макгрегору и Деннису Бермудесу.

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В главном поединке вечера напряжённой борьбы не получилось. Безусловно, на бумаге у Масвидаля было немного шансов навязать борьбу Усману. Виной тому был и изнуряющий стиль ведения боя нигерийца, помноженный на его невероятные мощь и выносливость. А также тот факт, что американский кубинец принял бой на коротком уведомлении, из-за чего был вынужден сгонять девять килограммов за шесть дней. Уже в первом раунде было видно, что Хорхе вряд ли хватит сил на все 25 минут, что в итоге и произошло.

Несмотря на тот факт, что уже на 17-й секунде Усман оформил проход в ноги, Масвидаль успешно провёл первый раунд. Он действовал резко и остро, бомбардируя противника хай-киками и оверхендами. Но со временем нигериец прислушался к советам нового наставника Тревора Уиттмана и принялся работать в излюбленном ему стиле. Большую часть следующих 20 минут Хорхе провёл либо спиной к сетке, либо на полу. В таких условиях составить достойную конкуренцию у него не было возможности.

Лишь один судья увидел превосходство Масвидаля в одном из раундов, в то время как остальные отдали Усману все пять. Камару успешно провёл вторую защиту и продлил беспроигрышную серию до 16 битв, 12 из которых провёл в UFC. Хорхе же потерпел 14-е поражение в карьере, но всё равно вошёл в историю. Ранее никто не получал право сразиться за титул чемпиона, имея в послужном списке 48 схваток.