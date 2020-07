«Пётр не попадёт под гипноз Жозе»: Сулейманов о бое Яна с Алдо, поражении Волкова и смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Пётр Ян выходит на свой пик, в то время как карьера Жозе Алдо близится к концу. Такое мнение в интервью RT выразил директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов. Специалист объяснил, за счёт чего российский боец способен победить бразильца в поединке за титул UFC в лёгком весе, оценил шансы Хорхе Масвидаля в битве с Камару Усманом и ответил, может ли смерть Абдулманапа Нурмагомедова стать причиной ухода из спорта его сына Хабиба.

— На турнире UFC 251 Пётр Ян сразится с Жозе Алдо за вакантный титул в легчайшем весе. Вас удивило, что UFC выбрал именно бразильца в противники россиянину?

— Это смотрится немного странно, если не знать предыстории. Да, у него в пассиве два поражения подряд, но по мнению многих специалистов, одно из них было не совсем справедливым. Я имею в виду его битву с Марлоном Мораесом. Не было ощущения, что Жозе там «переехали». Он немного доминировал и заслуживал победы. Да и кого поставить, если не Алдо?

— Например, того же Мораеса. Ведь официально он взял верх.

— В принципе, да. Но UFC просто так ничего не делает. У промоушена есть стратегия развития каждого из дивизионов. Кроме того, мне кажется, что Дана Уайт чувствует себя в долгу перед Алдо за то поражение от Мораеса. Возможно, это как-то сказалось.

— Но ведь у Яна уже был запланирован бой с Мораесом на отменённом турнире в Казахстане. Не проще ли было перенести его на UFC 251 и назначить титульным?

— Возможно. Но если посмотреть на всё с точки зрения промоутера, кто откажется посмотреть на противостояние Яна и Алдо? Лично я думаю, что Жозе заслуживает права сразиться за пояс.

— В своё время Генри Сехудо выступал за то, чтобы Алдо сделали первым претендентом. Ведь экс-чемпион хотел сразиться со звёздным и статусным противником. Насколько Петру выгодна дуэль с Жозе?

— Алдо — имя, которое навсегда останется в истории UFC, даже если он больше ни разу не возьмёт верх. Что касается заслуг, то он на одном уровне с Жоржем Сен-Пьером и Андерсоном Силвой. Для Яна победить такого бойца — большой успех. Это привлечёт к нему внимание.

— В разгар пандемии коронавируса Ян находился в Таиланде в зале Tiger Muay Thai и в итоге провёл там подготовку к сражению с Алдо. Ему повезло, что в этот момент он оказался в Бангкоке, а не в Москве, например?

— В какой-то степени, да. Думаю, команда Петра приняла правильное решение, оставшись в Таиланде.

— Следовательно, Ян не должен был испытывать такие проблемы в ходе подготовки, как тот же Александр Волков?

— Конечно, никто из бойцов не может полноценно подготовиться к схватке. Но в данном случае у Яна было небольшое преимущество. В период пандемии условия в Таиланде были лучше.

— Говоря о Волкове, какое впечатление у вас сложилось о выступлении Александра в битве с Кёртисом Блэйдсом?

— Волков смотрелся неплохо. Конечно, хотелось, чтобы он победил. В плане опыта это колоссальный шаг вперёд. Было бы интересно, если бы спортсмены устроили рубку, но не стоит винить Кёртиса за то, что он не пошёл на это. Он максимально использовал свои преимущества. За такое поражение Александру не может быть стыдно.

— Показалось, что Волков уступал Блэйдсу в разменах. Не хватало резкости, чувства дистанции…

— Возможно, причина в развитых борцовских навыках американца. Когда человек силён в этом аспекте, то может спекулировать этим, отвлекать визави ложными проходами в ноги, а вместо этого наносить удары.

— Волков признавал, что испытывал серьёзные проблемы в ходе подготовки. Занимался преимущественно дома и для поддержания формы использовал лишь турник и гири. Тем не менее, можно ли подобные неидеальные условия считать полноценным оправданием? Он может приобрести силовой комплекс, беговую дорожку. Взять пример с Криштиану Роналду и Леброна Джеймса, которые постоянно поддерживают себя в идеальной форме.

— Александр Волков — достаточно известный боец. Не думаю, что у него могли возникнуть проблемы с получением того или иного спортинвентаря. Здесь мы приходим к проблеме подготовки российских атлетов. У нас в стране необходимо хорошенько поискать, чтобы найти клуб, в котором есть специалисты по всем направлениям — диетологии, физической подготовке, боксу, борьбе и грэпплингу. И чтобы эти люди понимали, что работает в ММА, а что нет. Например, меня не удивляет, что в основном отечественные спортсмены — крепкие середняки.

— В чём причина?

— В России подготовка рассчитана именно на воспроизведение атлетов подобного уровня. При этом после поездки в США у многих из них серьёзно улучшаются как навыки, так и результаты. Нужен коллектив, который следит за бойцом и передаёт его из рук в руки, как ребёнка. Он в принципе не должен думать о том, где ему достать необходимые гантели или штангу. Тренер по ОФП должен бежать к нему с ними.

— Возвращаясь к UFC 251, многие считают Яна фаворитом в битве с Алдо. Согласны?

— На мой взгляд, как боец Пётр намного свежее. Он не прошёл тот путь, который уже за плечами Алдо —многочисленные весогонки, тренировки, схватки. Бразилец очень многое повидал.

На мой взгляд, Пётр приближается к своему пику, в то время как карьера Жозе подходит к концу. Думаю, россиянин переиграет его. Беспощадный сибиряк одолеет Короля Рио.

— За счёт чего Ян может иметь преимущество над Алдо?

— Пётр будет лучше готов и сможет найти ключи к фирменным ударам ногами Жозе. Россиянин любит поддавливать, а против таких оппонентов всегда тяжело использовать лоу-кики. Кроме того, у Яна достаточно неплохая борьба. Он хорошо отточил эти навыки.

— Но всё же Ян нечасто использует грэпплинг. Думаете, в грядущей схватке он будет пытаться перевести Алдо на землю?

— Не думаю. Но если придётся задействовать своего рода дополнительную турбину, то она у него есть. Ян не из тех, кто будет бояться, что визави внезапно прыгнет ему в ноги.

— Свою карьеру в UFC Алдо построил преимущественно на победах над противниками, уступавшими ему в росте и длине рук. Сразу вспоминаются Чэд Мендес, Фрэнки Эдгар. Яна также можно отнести к этой категории. Не стоит ли ждать повторения сценария?

— Думаю, Пётр не попадёт под гипноз Жозе. Россиянин будет идти на него, заставит плясать под свою дудку. У бразильца мощные удары ногами, но не думаю, что он превосходит соперника в скорости работы рук.

— Не считая спорного поражения от Мораеса, за последние 15 лет Алдо проиграл лишь одному спортсмену, уступавшему ему в антропометрии — Александеру Волкановски. Яну есть что почерпнуть из успеха австралийца?

— Волкановски навязал Алдо свои темп, ритм. Жозе всегда любил атаковать со скачка, но тогда неоднократно проваливался. Александер пользовался этим и работал на средней или ближней дистанциях. Перебивал его. И тоже поддавливал бразильца, сближался и моментально отходил назад. Что называется, in and out.

— Вы восхищались уникальностью Тони Фергюсона и Забита Магомедшарипова. Как бы вы оценили Алдо и Яна в этом плане и как их стили будут сочетаться в этом сражении?

— Ян в большей степени универсал. Если взять такие критерии, как навыки в грэпплинге, борьбе и ударной технике, то по их сумме он превосходит Алдо. Жозе — взрывной, яркий, подвижный, очень эффектный боец. Пётр — сибирский характер, который постоянно идёт вперёд. В этот раз я не жду фейерверка в октагоне, но рассчитываю на достаточно зрелищный и динамичный поединок.

— В 2016 году Ян и Алдо тренировались в одном лагере. На ваш взгляд, подобный опыт вредит или помогает в ходе подготовки к очной дуэли?

— Не думаю, что это будет ключевым фактором. Четыре года назад Пётр был абсолютно другим. В этом плане у Жозе не получится извлечь особых дивидендов. Как признавался сам бразилец, у него остались воспоминания о россиянине, в частности, о его на тот момент слабом грэпплинге. Сейчас они уже мало что значат. Тем не менее, у каждого спортсмена есть несколько приёмов, которые он использует на протяжении всей карьеры. Обычно их насчитывается около трёх — пяти. В случае, когда атлет очень технически разнообразен, их может быть больше. Если Алдо тогда усмотрел что-то подобное в технике Яна, то это способно помочь.

— В интервью RT Пётр заявил, что с того момента Жозе не стал лучше, в то время как он заметно прибавил. Согласны?

— Да. Помню Яна ещё по выступлениям в ACB, боям с Магомедом Магомедовым. Сейчас он матёрый боец. А Алдо в какой-то момент достиг пика, после чего в его технике практически не происходило изменений. Хотя тот же Хабиб Нурмагомедов делает примерно одно и то же, но никто не может с этим справиться. Разница в том, что к Жозе уже подобрали ключи.

— Вам не кажется, что Алдо сломался после поражения от Конора Макгрегора в 2015 году?

— Безусловно, это повлияло на его психологическое состояние. Но я бы не сказал, что Король Рио сломался. Возможно, то поведение Макгрегора было для него обескураживающим. Он не привык к такому типу общения, не знал, как себя вести. Думаю, сейчас он с этим справился и вернулся.

— Ян и сам зачастую не стесняется резко отвечать оппонентам, пусть и не настолько искусен в треш-токе, как Макгрегор. Возможно, Алдо повезло, что сейчас коммуникация между противниками максимально ограничена из-за COVID-19?

— Не хотел бы, чтобы Ян и Алдо использовали треш-ток в общении друг с другом. Это не тот парень, который заслуживает такого. Он всегда вёл себя уважительно и не отличался нападками на соперников. Сама победа над Жозе — большое достижение.

— Ян неоднократно говорил, что планирует нокаутировать Алдо. Как вы думаете, ему удастся это?

— Не исключаю возможность того, что в поздних раундах Пётр может отправить Жозе в нокаут. Но мне кажется, что бой продлится всю дистанцию, и Ян возьмёт верх судейским решением.

— Олег Тактаров говорил, что Ян может доминировать в легчайшем весе на протяжении четырёх-пяти лет. Согласны?

— Безусловно, Пётр будет на главных ролях в этом дивизионе. Насколько долго он будет доминировать, зависит от самого атлета и уровня конкуренции.

— Кого бы назвали самым неудобным соперником для Яна среди представителей дивизиона на данный момент?

— Все представители верхушки категории — очень сильные бойцы. Но не сказал бы, что хотя бы одного из них можно назвать неудобным для Яна. Причина в его универсализме. Не считаю, что сейчас в легчайшем весе есть такой оппонент, с которым Петру было бы рано встречаться.

— А Ти Джей Диллашоу?

— Этот поединок посмотрел бы с удовольствием. Но не думаю, что Яну рано драться с Диллашоу.

— Недавно восходящая звезда UFC Шон О’Мэлли пошутил над Яном. Как считаете, не рано ли американцу позволять себе подобное в отношении первого претендента?

— Если брать в расчёт уровень техники, то мог бы и повременить с подобными заявлениями. Но с точки зрения пиара, Петру это даже выгодно. Сейчас к Шону приковано большое внимание, а подобными заявлениями он помогает раскрутке Яна.

— Вам не кажется, что UFC делает нового Макгрегора из О’Мэлли?

— Американцы из всех пытаются делать новых Макгрегоров. Они чувствуют, что парень обладает определённой харизмой, приковывает к себе внимание. Вот и пытаются отыгрывать эту карту.

— Главным событием UFC 251 станет поединок между Масвидалем и Усманом. Хорхе принял бой на недельном уведомлении. Каковы его шансы на победу?

— Мне кажется, Масвидаль лукавит, что за четыре-пять недель до турнира его команда распрощалась с надеждами получить шанс побороться за титул, а сам боец перестал готовиться. Думаю, он продолжал поддерживать себя в форме.

— Несколько лет назад Масвидаль считался средним бойцом и чередовал победы и поражения. Как вы считаете, он действительно добился серьёзного прогресса за последний год или всё дело в ярком нокауте в битве с Беном Аскреном?

— Конечно, это сыграло большую роль. К Аскрену было приковано внимание зрителей, но тут он вышел и сразу упал. Всем стало интересно, кто тот парень, что его нокаутировал. В контексте Масвидаля на ум сразу приходит Лоулер. Пока Робби оставался хулиганом в мире ММА, он ничего не добивался. Но когда взялся за ум, сразу стал чемпионом UFC.

— Думаете, истории схожи?

— Хорхе вырос. Стал старше, умнее, начал понимать какие-то вещи. Естественно, выросло качество тренировочного процесса. Такое происходят со многими представителями. С годами они становятся мудрее.

— На ваш взгляд, кто более неудобный соперник для Усмана — Масвидаль или Гилберт Бёрнс?

— На мой взгляд, Хорхе. У него более быстрые и сильные руки. Да, Гилберт тоже неплохо бьёт с правой, но немного напоминает Тайрона Вудли. А Усман уже побеждал его.

— Не думаете, что Усман сделает с Масвидалем то же самое, что сделал с Вудли?

— Безусловно, он будет пытаться прижимать его к сетке, бороться, пытаться нейтрализовать его руки. Если это получится, то Усман победит. Скорее всего решением. Но самым зрелищным на турнире станет поединок Яна с Алдо.

— Помимо Яна, на UFC 251 выступят ещё трое россиян. Муслим Салихов сразится с Элизеу Залески Дос Сантосом, который в последнем поединке победил Алексея Кунченко. Как оцениваете шансы Муслима?

— Надеюсь, Салихов завершит сражение эффектным нокаутом и заберёт денежный бонус за «Выступление вечера». Залески ему по силам.

— Роман Богатов встретится с Леонардо Сантосом. У него есть шансы в битве с таким оппонентом?

— Роману будет тяжелее хотя бы по той причине, что для него это будет дебют в UFC. Если он справится с давлением, то окажет сопротивление Леонардо. Есть ощущение, что Богатов уступает Сантосу в классе. Однако смешанные единоборства зачастую непредсказуемы.

— Также на UFC 251 дебютирует ветеран Максим Гришин, который заменит Александра Романова в бою с Марчином Тыбурой. Насколько тяжело ему будет в новой для себя категории, да ещё и на коротком уведомлении?

— Преимущество Тыбуры может стать его слабостью. Надеюсь, Гришин будет быстрее и выносливее визави. Но сделать прогноз сложно, ведь неизвестно, в какой именно форме находится Максим.

Также по теме Соболезнования Ван Дамма и пост Абдель-Азиза: в спортивном мире скорбят по Абдулманапу Нурмагомедову Известный актёр и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм выразил соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. По словам...

— На прошлой неделе ушёл из жизни Абдулманап Нурмагомедов. Как вы отреагировали на эту новость?

— Хочу принести соболезнования родным и близким этого большого человека, который установил высокую планку для отечественных тренеров. Всех, кто так или иначе связан с единоборствами. Абдулманап — это глыба. Достаточно посмотреть, как о нём отзываются американцы. От него исходила позитивная энергия, чувствовалось, как люди его уважают. Его будет очень не хватить российскому ММА, но больше всего — его родным и близким. Очень расстроился, когда услышал о его смерти.

— Сейчас с фамилией Нурмагомедовых во многом ассоциируется успех российских бойцов ММА на международной арене…

— Абдулманап вместе со своим сыном Хабибом подняли на другой уровень ММА в России, интерес к этому спорту. Заставили всех считаться с нами.

— Смерть Абдулманапа уже повлияла на близких ему людей — Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отказались выступать на турнирах UFC в июле. Правильно решение?

— Поступок настоящих мужчин. Не надо думать, что смерть Абдулманапа негативно скажется на них. Они вернутся ещё более злыми и голодными, настоящими хищниками.

— Не думаете, что смерть отца может отсрочить поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи или вовсе спровоцировать окончание карьеры россиянина?