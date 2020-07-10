Глава UFC высказался о титульном бое Ян — Алдо

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о предстоящем поединке россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Алду за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе.

Отвечая на вопрос корреспондента RT во время пресс-конференции о том, насколько для него важно возможное появление в UFC ещё одного чемпиона из России, Уайт заявил: «Смешанные единоборства — это мировой спорт. Всегда здорово, когда есть спортсмены, которых поддерживает целая страна, будь то Россия, Бразилия или любая другая».

Поединок Яна и Алдо за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе состоится на турнире UFC 251 в ночь с 11 на 12 июля.

Ранее сообщалось, что Ян и Алдо провели дуэль взглядов перед поединком за титул чемпиона UFC.