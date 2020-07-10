Уайт: Нурмагомедову нужно время, чтобы утолить свою печаль

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о возможных изменениях в карьере чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Это ужасно, мне жаль Хабиба. Мы знаем, как он любил отца и близок был с ним. Ему нужно время, чтобы утолить свою печаль. Пусть Хабиб делать то, что ему сейчас нужно. Не надо его беспокоить, просто оставьте в покое», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее Хавьер Мендес заявил, что поддержит любое решение Хабиба Нурмагомедова относительно его карьеры.