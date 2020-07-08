Тренер Нурмагомедова: если Хабиб решит завершить карьеру, то я на его стороне

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что поддержит любое решение своего бойца относительно его карьеры.
Тренер Нурмагомедова: если Хабиб решит завершить карьеру, то я на его стороне
  • © Per Haljestam-USA TODAY Sports
  • Reuters

«Даже не могу предположить, как эта ситуация отразится на бое в сентябре. Понятия не имею, что в голове у этого бедного парня. Я буду с ним, что бы он ни решил сделать. Ему нужна моя поддержка. Если он захочет драться, я с ним, если нет — тоже. Если он решит завершить карьеру, я на его стороне. Если нет, то я тоже его поддержу. Знаю одно: он хочет продолжить наследие своего отца и сам уже является отличным тренером. Он занимается этим на протяжении последних четырёх-пяти лет. Он помогал тренировать своего двоюродного брата Ислама и других восходящих звёзд», — цитирует Мендеса MMA on SiriusXM.

3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Ян назвал большой утратой смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

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