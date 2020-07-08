Ян назвал большой утратой смерть Абдулманапа Нурмагомедова

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Боец UFC Пётр Ян, который 11 июля поспорит с бразильцем Жозе Алдо за титул в легчайшем весе, высказался о тренере Абдулманапе Нурмагомедове, скончавшемся на 58-м году жизни.
Ян назвал большой утратой смерть Абдулманапа Нурмагомедова
  • Reuters

«Это большая утрата не только для семьи Нурмагомедовых, но и для смешанных единоборств в целом. Никогда не встречался с Адбулманапом Магомедовичем лично, но он часто позитивно отзывался обо мне. Писал, что я достойный боец и могу стать чемпионом. Очень приятно. Воспитал огромное количество достойных спортсменов, чемпионов по боевому самбо. Этот человек навсегда останется в сердцах любителей единоборств», — заявил Ян в интервью RT.

Ранее боец рассказал, как добирался на «Бойцовский остров».

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