Ян рассказал, как добирался на «Бойцовский остров»

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Российский боец Пётр Ян, которому 11 июля предстоит сразиться в Абу-Даби с бразильцем Жозе Алдо за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, рассказал, как добирался до «Бойцовского острова».
Ян рассказал, как добирался на «Бойцовский остров»
  • © UFC

По словам спортсмена, поездка получилась недолгой.

«Из Пхукета вылетели в Бангкок, там провели около 11—12 часов в отеле и оттуда уже отправились на «Бойцовский остров». По прилёте сюда нас встретили, сразу расселили по номерам, и два дня все находились на карантине. Взяли тесты на COVID-19. Уже сегодня пришли результаты, которые оказались отрицательными. Поэтому теперь свободно передвигаемся», — рассказал Ян в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Ян отреагировал на совет бывшего бойца Олега Тактарова, который рекомендовал соотечественнику меньше времени проводить в соцсетях.

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