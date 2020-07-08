Ян рассказал, как добирался на «Бойцовский остров»
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По словам спортсмена, поездка получилась недолгой.
«Из Пхукета вылетели в Бангкок, там провели около 11—12 часов в отеле и оттуда уже отправились на «Бойцовский остров». По прилёте сюда нас встретили, сразу расселили по номерам, и два дня все находились на карантине. Взяли тесты на COVID-19. Уже сегодня пришли результаты, которые оказались отрицательными. Поэтому теперь свободно передвигаемся», — рассказал Ян в интервью RT.
Ранее сообщалось, что Ян отреагировал на совет бывшего бойца Олега Тактарова, который рекомендовал соотечественнику меньше времени проводить в соцсетях.