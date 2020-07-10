Баста поддержал Яна перед боем с Алдо за титул чемпиона UFC

Короткая ссылка
Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) выразил поддержку своему соотечественнику Петру Яну накануне его боя с бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Баста поддержал Яна перед боем с Алдо за титул чемпиона UFC
  • Reuters

«Я записываю это видео в поддержку Петра Яна. Петя, я хочу пожелать тебе удачи, победы. Хочу пожелать хорошего настроения, уверенности. Вся страна болеет за тебя. Ждём прекрасного боя и твоей победы. Всегда рядом», — заявил Баста в своём видеообращении в Instagram.

Поединок Яна и Алдо за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе состоится на турнире UFC 251 в ночь с 11 на 12 июля.

Ранее сообщалось, что Ян и Алдо провели дуэль взглядов перед поединком за титул чемпиона UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить