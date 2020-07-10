Баста поддержал Яна перед боем с Алдо за титул чемпиона UFC

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) выразил поддержку своему соотечественнику Петру Яну накануне его боя с бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Я записываю это видео в поддержку Петра Яна. Петя, я хочу пожелать тебе удачи, победы. Хочу пожелать хорошего настроения, уверенности. Вся страна болеет за тебя. Ждём прекрасного боя и твоей победы. Всегда рядом», — заявил Баста в своём видеообращении в Instagram.

Поединок Яна и Алдо за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе состоится на турнире UFC 251 в ночь с 11 на 12 июля.

Ранее сообщалось, что Ян и Алдо провели дуэль взглядов перед поединком за титул чемпиона UFC.