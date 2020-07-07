Cоболезнования Ван Дамма и пост Абдель-Азиза: в спортивном мире скорбят по Абдулманапу Нурмагомедову

Известный актёр и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм выразил соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. По словам уроженца Бельгии, он никогда не встречал его отца Абдулманапа, но всегда восхищался жизненным путём специалиста. В свою очередь, менеджер бойца Али Абдель-Азиз признался, что не чувствовал такой боли с момента смерти собственной матери.

Известный голливудский актёр Жан-Клод Ван Дамм высказался о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В своём Instagram он выразил слова соболезнования бойцу и его семье, а самого специалиста назвал «братом».

«Я никогда не встречал тебя в реальной жизни, но всегда восхищался великим путешествием твоей жизни! Я молюсь за тебя сейчас, во время твоего нового благословенного путешествия на небеса; пусть Бог благословит твою душу. Аминь», — написал Ван Дамм в Instagram.

Спустя несколько дней после смерти Нурмагомедова-старшего эмоциональный пост о нём в Instagram опубликовал и менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Он напомнил, что ушедший из жизни в возрасте 57 лет тренер воспитал не только сына, но и ещё 18 чемпионов мира по разным видам спорта.

«Этот человек изменил столько жизней, дав им пищу, кров и мечту. Я всегда любил Хабиба и его команду, но, когда я встретил его отца — это было чем-то большим. Я не чувствовал такой боли в сердце с тех пор, как умерла моя мать. Абдулманап оставил после себя так много, которые продолжат его наследие. Его наследие будет жить вечно», — написал Абдель-Азиз.

А российский боец ММА Адам Яндиев рассказал о похоронах Абдулманапа Магомедовича, которые прошли в родном селе тренера Кировауле, и о встрече с его сыном. Самого специалиста он назвал «великим отцом, тренером и учителем».

«Когда я прилетел в Дагестан на родину дяди Абдулманапа и увидел глаза его сына, своего брата Хабиба, эти глаза были полны боли и скорби из-за потери самого дорогого человека в жизни, от этого моё сердце сжалось от боли, этот взгляд я надолго запомню. Очень больно осознавать, что ты никогда не сможешь больше обнять отца и сказать, как сильно его любишь. Нам нужно беречь своих родителей, родных и близких, пока они живы, пока они рядом с нами. Брат мой, Хабиб Нурмагомедов, ингушский народ скорбит с тобой, да и все остальные народы нашей большой страны, я всем сердцем рядом с тобой. Крепись, брат мой! Пусть Аллах простит ему все грехи и обрадует его раем», — написал Яндиев в Instagram.

В свою очередь известный журналист Василий Уткин на своей странице в Facebook отреагировал на высказывание трёхкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию и депутату Госдумы Ирине Родниной, которая ранее подчеркнула:

«Я представитель классических видов спорта, и драки — это не моё, извините. Но это никак не отменяет того факта, что ушёл достойный человек, я знаю о его достижениях... Он прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих, жаль, что он так рано ушел. Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям».

Уткин в ответ заявил, что не может «свести мораль» произошедшего с Нурмагомедовым-старшим к словам Родниной.

«Кто такой Абдулманап? В его образе отец и тренер совершенно неразделимы. Это, безусловно, сильный, умный человек, и одним из самых бесспорных его достоинств была осторожность. Это часть подготовки к самому сложному бою. Это часть воспитания детей. Как провести, уберечь, подготовить. А себя не уберёг... Способность быть авторитетом для многих порождает собственную уязвимость — ты предупредишь сына, но кто предупредит тебя, ты же старший, и конкретно ты, Абдулманап, всеведущ», — написал комментатор.

Журналист выразил мнение, что сын специалиста Хабиб, наверняка, думает о том, что не уберёг отца, а также не настоял на том, чтобы тот послушался врачей.

«Но вряд ли на похоронах он произнёс: «Батя, говорили тебе — сиди дома, носи маску! Говорили? А ты?» Может быть, так разговаривала Роднина-мама с дочкой? Не удивлён, что у них сейчас такие разные жизни. Абдулманап, умный, хитрый горец, продолжает жить в своих учениках и в сыне. Ирина Роднина сидит в золотой клетке, не запертой — ей там просто нравится, одинокая, ухоженная старушка, — и из последних сил пытается быть услышанной и понятой», — добавил Уткин.

Между тем стало известно, что двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов отказался от участия в дебютном для себя бое в UFC c Натаниэлем Вудом, который должен был состояться на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 26 июля. Об этом заявил представитель Вуда. По его словам, в настоящее время Натаниэль ждёт нового соперника.

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Также вылет в ОАЭ отменил другой подопечный Нурмагомедова-старшего Тагир Уланбеков. Он должен был подраться с украинцем Александром Доскальчуком.

При этом в мире спорта уверены, что потеря отца не сломает Хабиба Нурмагомедова. Например, такую точку зрения высказал президент промоутерской компании «Fight Nights Global» Камил Гаджиев.

«Потерять отца — трагедия для любого нормального мужчины, у которого есть правильные отношения с ним. Поэтому меньше всего сейчас Хабиб думает о том, продолжать ему или нет. Наверное, придёт время, когда об этом нужно будет серьёзно поговорить. Я считаю, что надо продолжать. В этой жизни очень много чего произошло, что могло сломать Хабиба, но не сломало. И даже такая ужасная трагедия тоже не сломает его», — заявил Гаджиев в интервью Sports.ru.

А трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Госдумы Александр Карелин подчеркнул, что Нурмагомедов-младший только в спорте найдёт успокоение.

«Всегда тяжело потерять тренера, ещё тяжелее потерять отца. А Хабиб сразу потерял и отца, и тренера. Выражаю соболезнования родным и близким. У меня рецептов нет, только сочувствие», — приводит слова Карелина «Р-Спорт».